Cuatro equipos de Liga MX todavía no cumplen con la Regla de Menores: ¿quiénes son?

Monterrey, Tigres, Toluca y León deberán utilizar a sus futbolistas juveniles durante la última jornada de la fase regular

La Liga MX se encuentra en la recta final del Apertura 2026 y cuatro equipos todavía tienen pendiente cumplir con la Regla de Menores. Monterrey, Tigres, Toluca y León deberán utilizar a sus futbolistas juveniles durante la última jornada de la fase regular para alcanzar la cantidad de minutos exigida por el reglamento y evitar posibles sanciones.

Santos Laguna y Puebla consiguieron completar los minutos requeridos gracias a las convocatorias de Tahiel Jiménez y José Pachuca con las Selecciones Nacionales menores, respectivamente. De esta manera, ambos clubes dejaron de formar parte de los equipos que todavía tienen obligaciones pendientes.

La situación es diferente para los cuatro conjuntos restantes, que deberán administrar la participación de sus jugadores elegibles durante sus próximos compromisos. Monterrey necesita sumar 16 minutos, Tigres tiene pendientes 63, Toluca requiere 41 y León deberá completar 91 para alcanzar la cifra establecida por la Liga MX.

Querétaro vs Rayados en el estadio de La Corregidora | MexSport

¿Qué dice la Regla de Menores de la Liga MX?

El artículo 49 del Reglamento de Competencia establece que los clubes deben acumular un mínimo de 1,170 minutos con futbolistas mexicanos nacidos en 2004 o años posteriores durante la fase regular. La medida busca impulsar la participación de jugadores jóvenes en la Primera División y contribuir a su desarrollo profesional.

La normativa también contempla un límite de 225 minutos contabilizables por partido, por lo que los equipos deben distribuir la participación de sus futbolistas elegibles para alcanzar la cuota obligatoria. Los minutos correspondientes a la Liguilla no forman parte del registro para cumplir con esta disposición.

En el caso de Monterrey, Tigres y Toluca, los minutos pendientes podrían completarse con la participación de un solo jugador elegible. León, por su parte, necesita acumular 91 minutos, por lo que deberá recurrir a la participación de al menos dos futbolistas juveniles si busca alcanzar la cifra requerida en un partido de 90 minutos.

Diego Sánchez controla el balón | IMAGO7

¿Qué castigos recibirán los equipos que no cumplan con la Regla de Menores?

El reglamento contempla dos sanciones para los clubes que no alcancen los 1,170 minutos al finalizar la fase regular. La primera consiste en la pérdida de tres puntos en la Tabla General de Clasificación y en la Tabla de Cociente, situación que podría modificar las posiciones definitivas del Apertura 2026 e incluso afectar las posibilidades de clasificación a la Liguilla.

Además del castigo deportivo, los equipos infractores recibirán una reducción del 15 por ciento de los recursos correspondientes a los Derechos de Formación, una penalización económica relacionada con los fondos destinados al desarrollo de futbolistas.