El equipo lagunero busca quedarse con uno de los lugares dentro de la Liguilla del futbol mexicano

Santos Laguna está a punto de coronar una remontada fantástica dentro del torneo de Apertura 2026, pues después de haber sido uno de los peores equipos del inicio del torneo, hoy están por entrar a Liguilla si vencen a León. Este duelo se podrá ver a través ESPN, DIsney+, Vix Premium y Layvtime.

León también puede quedarse dentro de la Fiesta Grande, siempre y cuando su resultado también sea a favor, pues por ahora se mantienen dentro de los primeros ocho, pero en el límite de los posibles clasificados.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Santos Laguna y León protagonizan un duelo importante en la recta final del torneo, con dos equipos que buscan cerrar de la mejor manera la fase regular y mantenerse en la pelea por sus objetivos. De acuerdo con la tabla de posiciones compartida, los Guerreros ocupan el sexto lugar con 25 puntos, mientras que La Fiera aparece en el octavo puesto con 23 unidades, por lo que solamente dos puntos separan a ambos clubes.

Los Laguneros llegan con un balance de ocho victorias, un empate y siete derrotas en 16 encuentros disputados. Además, registra 23 goles a favor y 20 en contra, para una diferencia de +3. Por su parte, León suma seis triunfos, cinco empates y cinco descalabros, con 23 anotaciones marcadas y 21 recibidas, números que reflejan la cercanía entre ambos conjuntos.

Aleco Irarragorri a su llegada al partido de Santos de la Jornada 11 | Imago7

Uno de los factores que puede marcar diferencia es la localía. Santos disputará el encuentro en el Estadio Corona, donde ha conseguido sus mejores resultados del campeonato: suma 16 puntos en ocho partidos, producto de cinco victorias, un empate y dos derrotas. Además, solamente ha recibido tres goles en casa, por lo que buscará aprovechar esa fortaleza ante un León que ha conseguido 14 unidades como visitante.

Official Website+1El enfrentamiento correspondiente a la Jornada 17 del Apertura 2026 se disputará este sábado 21 de noviembre a las 17:00 horas, tiempo del centro de México. La importancia del resultado es mayúscula, pues Santos asegurará su clasificación a la Liguilla con una victoria o un empate, mientras que León necesita ganar para obtener su boleto sin depender de otros resultados.

Partido de Chivas ante León en el Estadio Nou Camp | IMAGO 7

¿Dónde ver el juego de Guerreros vs La Fiera?