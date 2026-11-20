La contundente postura de un extécnico de Liga MX sobre la polémica 'Ley Wenger' de la FIFA

Gustavo Leal analiza el discreto efecto de la Ley Wenger y el uso del videoarbitraje

Las nuevas reglas que se pusieron a prueba en el futbol canadiense no han terminado de convencer a todos. La llamada Ley Wenger, que busca modificar la interpretación del fuera de juego para darle mayor ventaja a los atacantes, ha generado polémica en su primera temporada de valoración. Gustavo Leal, entrenador del Atlético Ottawa, considera que su impacto en el juego realmente ha sido limitado.

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En entrevista exclusiva con RECORD, el ex entrenador de la Liga MX explicó que, aunque hubo algunos goles que se beneficiaron de esta modificación, no considera que los equipos hayan cambiado su manera de atacar para aprovecharla. Para Leal, la principal diferencia se ha presentado en las jugadas a balón parado, donde los atacantes pueden mantener una pequeña parte del cuerpo a la altura de la defensa y obtener una ventaja considerable.

“Hubo pocos cambios por la regla. Hubo un par de goles aquí en la liga que se beneficiaron de la nueva regla, pero no es que los jugadores estén cambiando el movimiento por la regla y haciendo goles. Sería un movimiento que harían independientemente de ella. La única cosa que sentí diferente son los balones parados en las faltas laterales”, explicó.

El brasileño reconoció que no le han "encantado" esta modificación impulsada por Arsene Wenger, director de Desarrollo del Futbol Mundial de la FIFA. Incluso, considera que existen otras alternativas para mejorar el espectáculo.

Gustavo Leal, exentrenador de San Luis | IMAGO7

“Creo que soy más conservador en este tema. Hay otros cambios que podemos hacer para que el partido sea más dinámico y tenga una mejor calidad de juego. Me encantan las reglas de un minuto fuera para los jugadores que reciben atención médica y creo que todavía perdemos mucho tiempo haciendo los cambios. Hay otros caminos para que el futbol siga mejorando”, señaló.

La postura de Leal coincide con la poca aceptación que tuvo la Ley Wenger dentro del futbol internacional. La Canadian Premier League fue la primera competencia profesional en ponerla a prueba durante 2026, pero los resultados no han sido los esperados por sus impulsores. La propuesta recibió poco respaldo para continuar con nuevas pruebas.

Además del fuera de juego, Canadá implementó el Football Video Support (FVS), un sistema que permite a los entrenadores solicitar revisiones arbitrales, similar a los desafíos que existen en la NFL. Leal destacó que esta herramienta le permitió corregir dos decisiones relacionadas con penales durante el torneo, aunque también considera que todavía necesita algunos ajustes.

Gustavo Leal | IMAGO 7

Me gusta porque compromete mucho más a todos. El jugador tiene que pensar si realmente fue penal y el entrenador tiene que decidir si utiliza su oportunidad

No obstante, el técnico se encontró con un problema en la semifinales, dónde en una misma jugada tuvo que decidir entre dos situaciones que para él merecían revisión, pero que tuvo que apostar por solo por una.