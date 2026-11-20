Thomas Müller le tira con todo a la MLS y la critica por este motivo: "no hay gran presión"

El atacante alemán comparó la exigencia de luchar por la permanencia en Europa con la comodidad del formato estadounidense

El delantero alemán Thomas Müller, actual figura del Vancouver Whitecaps, generó revuelo tras analizar sin filtros la falta de presión competitiva que existe en la MLS debido a la ausencia de ascenso y descenso.

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Con toda su experiencia en la élite del futbol europeo, el campeón del mundo contrastó la comodidad del sistema norteamericano con el drama deportivo y económico que implica pelear por la permanencia en el Viejo Continente, asegurando que jugar sin el riesgo de perder la categoría cambia por completo la mentalidad dentro del campo.

Müller explicó que aunque a ningún futbolista le gusta perder, el nivel de exigencia se multiplica cuando el futuro laboral de toda una institución depende de mantenerse en primera división.

Minnesota United, en festejo de gol en MLS | @MNUFC

"No hay descensos. No hay una gran presión. Es totalmente distinto cuando luchas por no descender… A nadie le gusta perder, pero es totalmente diferente cuando luchas por evitar el descenso. Quizá pierdas presupuesto para el año siguiente, para todo el club. Pierdes gente que trabaja en el club cuando cambia el presupuesto. Para los hinchas es totalmente diferente. La presión... los jugadores pueden quedarse sin contrato para el año siguiente si desciendes", sentenció el atacante alemán.

¿Cómo afecta la falta de descenso al estilo de juego en la MLS según Thomas Müller?

Más allá del impacto institucional y contractual que conlleva bajar de categoría en Europa, el futbolista del conjunto canadiense señaló que este formato sin castigo deportivo influye directamente en el planteamiento táctico de los partidos en Norteamérica.

Müller destacó que mientras en las ligas europeas los equipos de la parte baja salen a disputar cada balón como si les fuera la supervivencia en ello, en la MLS predomina una postura mucho más relajada en zona baja.

Bryan Mbeumo, jugador del Manchester United | AP