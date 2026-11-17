Wayne Rooney revela que contempló el suicidio durante su etapa como futbolista: “No quería estar cerca de nadie”

Wayne Rooney habló sobre el partido ente México e Inglaterra | AFP | AFP

La leyenda del Manchester United confesó que atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida mientras brillaba en las canchas

Wayne Rooney, una de las grandes figuras del futbol inglés, compartió detalles de una etapa complicada de su vida personal y reveló que llegó a contemplar el suicidio durante sus años como futbolista del Manchester United. El exdelantero reconoció que, aunque se sentía cómodo dentro de la cancha, fuera de ella enfrentaba problemas que no sabía cómo manejar.

En una conversación para el podcast Life At The Midpoint, el exinternacional inglés habló sobre el sufrimiento que vivió mientras su carrera atravesaba uno de sus mejores momentos. Incluso confesó que llegó a aislarse de las personas cercanas y que buscaba esconder lo que estaba pasando.

“Llegué a un punto en el que contemplaba el suicidio. Simplemente no quería estar cerca de nadie. No quería ver gente en las calles. No quería entrar en las tiendas”, relató Rooney.

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Wayne Rooney: “Siempre me sentí cómodo en un campo de futbol”

El exfutbolista explicó que el terreno de juego era uno de los pocos lugares donde encontraba tranquilidad, pues los problemas personales lo acompañaban fuera de los estadios. También reconoció que intentaba ocultar sus emociones para evitar mostrar vulnerabilidad.

“Siempre me sentí cómodo en un campo de fútbol, pero con todo lo demás tuve muchos problemas. No quieres mostrar ninguna debilidad, así que intentas disimularla”, explicó.

Rooney también recordó que llegó a esconderse para que su hijo Kai no lo viera en ese estado. Al mirar atrás, reconoció que atravesaba una situación que le resultaba muy difícil de afrontar.

Wayne Rooney evaluó el enfrentamiento entre México e Inglaterra de la Copa del Mundo | AFP

Rooney acudió a terapia para entender lo que estaba viviendo

El histórico delantero inglés contó que buscó ayuda profesional y habló con un terapeuta para intentar comprender lo que le sucedía. La situación le resultaba especialmente difícil de asimilar porque, desde fuera, parecía encontrarse en una etapa ideal: estaba en la cima de su carrera, acababa de convertirse en padre y se había casado.

“Hablé con un terapeuta para intentar averiguar qué me pasaba, porque cuando miro hacia atrás, probablemente estaba en la cima de mi carrera, acababa de tener un hijo pequeño, me acababa de casar. Debería ser el momento más feliz de mi vida y no lo fue. Probablemente fue el peor momento debido a los actos egoístas que estaba cometiendo”, confesó.