Govea defiende al jugador mexicano y califica como falta de respeto por parte de la afición

El capitán de Chivas, Omar Govea, salió en defensa de Armando León, luego de los comentarios que se realizaron sobre el futbolista mexicano, quien actualmente vive una etapa positiva en el futbol de Croacia.

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El mediocampista rojiblanco cuestionó la manera en que se manejó la información y consideró que hubo una falta de respeto hacia el jugador, especialmente por el esfuerzo que ha realizado para abrirse camino en el extranjero.

Govea, quien también tuvo la oportunidad de jugar fuera de México, destacó la importancia de que los futbolistas nacionales se atrevan a salir de su zona de confort para buscar nuevas oportunidades y construir una carrera en el extranjero.

“Me pareció una falta de respeto total el comentario que se hizo sobre el chico, sobre todo por la manera en que se manejó el tema y por cómo se presentó su perfil. Cuando eres una persona encargada de informar, de transmitirle a la gente lo que estás viendo o aquello que investigas para ofrecer información, tienes una responsabilidad muy grande. El manejo de este tipo de temas es complejo y considero que, en el caso de Armando León, hubo una falta de respeto en la manera en que se abordó la situación”, expresó.

Armando León en celebración con NK Osijek | INSTAGRAM: @armando.leonr

El capitán rojiblanco reconoció que no conoce a profundidad las características futbolísticas de León, pero destacó que su presente en Croacia es motivo para reconocer su esfuerzo. Además, consideró que los mexicanos deben tener la posibilidad de probar suerte en otras ligas, incluso si eso implica enfrentar dificultades lejos de casa.

“Sinceramente, no conozco a profundidad su perfil futbolístico, pero sé que le está yendo muy bien en Croacia. Yo aplaudo a los futbolistas mexicanos que salen a buscar su futuro, que están dispuestos a picar piedra y a trabajar lejos de casa con tal de alcanzar el éxito y construir una carrera deportiva”, señaló.

Govea reconoce las dificultades de jugar en el extranjero

Govea también aprovechó para enviarle un mensaje directamente a Armando León, a quien invitó a no dejarse afectar por los comentarios y continuar trabajando para aprovechar las oportunidades que se le presenten en su carrera.

“Armando, te felicito. No bajes los brazos. Tu esfuerzo está teniendo recompensa y ojalá vuelvas a tener oportunidades para seguir creciendo. Te mando ese mensaje directamente a ti: que este tipo de comentarios no te afecten ni te hagan ruido. Sigue trabajando, porque me parece que la manera en que se manejó esta nota fue una falta de respeto total”, agregó.

Omar Govea pelea el balón en el duelo ante Dallas | MexSport

Finalmente, el futbolista de Chivas habló desde su propia experiencia y aseguró que salir de México representa un reto importante para cualquier jugador, pues implica adaptarse a una nueva cultura, alejarse de la familia y ganarse un lugar en un entorno diferente.