Héctor González Iñárritu apunta a la dirección de Tigres; esto es lo que se sabe

RÉCORD pudo saber que el ex director del América podría unirse al proyecto de Victor Manuel Vucetich

Héctor González Iñárritu podría convertirse en el próximo presidente de Tigres, pues su nombre aparece entre los candidatos para ocupar el puesto dentro de la institución felina, en medio de los movimientos que podrían darse en la estructura directiva del club.

RÉCORD pudo saber que González Iñárritu es uno de los perfiles contemplados para llegar a la presidencia de los auriazules, aunque por ahora no existe nada concreto respecto a su posible incorporación ni una decisión tomada por parte de la institución.

Héctor González Iñárritu no tendrá más su puesto | Imago7

El directivo cuenta con experiencia dentro del futbol mexicano y en estructuras deportivas de alto nivel, por lo que su perfil podría ser una de las alternativas que se analicen para encabezar el proyecto de Tigres en una nueva etapa.

La posibilidad de su llegada se presenta en un contexto de cambios en la dirigencia felina, donde la elección de quién ocupará la presidencia será clave para el rumbo institucional y deportivo del equipo regiomontano.

Héctor González Iñárritu en conferencia de prensa | MEXSPORT

De momento, González Iñárritu se mantiene únicamente como uno de los candidatos, sin que exista confirmación oficial sobre su llegada, por lo que las próximas semanas podrían ser importantes para conocer quién será el encargado de asumir la presidencia de Tigres.