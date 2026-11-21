¿Sin miedo al América? Joel Huiqui confiesa a que equipo le gustaría enfrentar con Cruz Azul en una Final

El entrenador celeste aseguró que cualquiera de los grandes sería un escalafón importante

Cruz Azul se prepara para disputar la Liguilla del Apertura 2026 con la intención de conquistar un nuevo campeonato de la Liga MX. En medio de las expectativas por el desempeño del conjunto cementero, Joel Huiqui comentó sobre la posibilidad de enfrentar al América en una eventual Final del futbol mexicano.

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Durante una entrevista con TUDN, el entrenador de La Máquina reconoció que disputar el campeonato frente a las Águilas representaría una oportunidad especial para su equipo, aunque también destacó la importancia de otros posibles rivales en la lucha por el título.

"Sería increíble. Es un gran rival, al igual que Chivas o cualquier otro, pero medirse al América siempre tiene un sabor especial. Sería una gran revancha y una experiencia padrísima", declaró Huiqui sobre la posibilidad de disputar una nueva edición del Clásico Joven en la Final de la Liga MX.

Joel Huiqui en el banquillo del 'Volcán' enfrentando a Tigres | Imago7

¿Qué dijo Joel Huiqui sobre ganar el título con Cruz Azul?

El estratega celeste también compartió cómo imagina una eventual conquista del campeonato el próximo 13 de diciembre, fecha señalada para la definición del Apertura 2026. Huiqui reconoció que uno de sus principales deseos sería celebrar junto a su familia y volver a observar a la afición cementera festejando un título.

"El 13 de diciembre. Celebrarlo con mi esposa y mis hijas sería maravilloso. Todavía queda camino por recorrer, pero repetir la hazaña y presenciar nuevamente un estadio repleto con la afición festejando y conmovida hasta las lágrimas sería extraordinario; esperamos lograrlo", expresó el entrenador.

A pesar de manifestar su ilusión por levantar el trofeo, Huiqui evitó dar por hecho el campeonato de Cruz Azul y aseguró que el equipo deberá superar diferentes obstáculos durante la fase final. El técnico también hizo énfasis en el respeto que mantiene hacia los demás clubes que buscarán conquistar el Apertura 2026.

Joel Huiqui en su llegada a La Corregidora para enfrentar a Querétaro | Imago7

Cruz Azul se prepara para cerrar la fase regular ante Chivas

"Es un trayecto largo y difícil. Considero que tenemos amplias opciones, pero sin menospreciar a ningún rival; el respeto es para todos y les deseamos éxito", señaló Huiqui, quien mantiene la confianza en las posibilidades de La Máquina de competir por el campeonato.

Antes de comenzar su participación en la Liguilla, Cruz Azul enfrentará a Chivas de Guadalajara este domingo 22 de noviembre, en el partido correspondiente a la Jornada 17 del Apertura 2026. El compromiso marcará el cierre de la fase regular para el conjunto cementero, que posteriormente concentrará sus esfuerzos en la disputa del título de la Liga MX.