Willer Ditta sueña con el bicampeonato de Cruz Azul: "sería uno de los momentos más felices de mi carrera"

El defensa colombiano renovó su contrato con La Máquina hasta 2029 y aseguró que quiere seguir haciendo historia con el conjunto cementero

Willer Ditta atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera profesional y tiene un objetivo claro con Cruz Azul: conquistar el Bicampeonato de la Liga MX. El defensa colombiano expresó su deseo de levantar nuevamente el título con La Máquina durante la recta final del Apertura 2026, después de asegurar su continuidad en la institución.

En entrevista con TUDN, el zaguero compartió cómo imagina una nueva celebración con el conjunto celeste, destacando la importancia que tendría conseguir otro campeonato para la afición y para su trayectoria profesional.

"Me visualizo en la noche alzando el título del bicampeonato, feliz, celebrando con la familia y los compañeros, reconociendo que todo el esfuerzo valió la pena. Sería marcar historia en Cruz Azul, darle otro título a la afición que tanto se lo merece y seguir llenando de trofeos importantes la vitrina de esta institución tan grande. Para mí sería uno de los momentos más felices de mi carrera", declaró.

Willer Ditta en el duelo de Cruz Azul vs Toluca | Imago7

¿Por qué Willer Ditta quiere conseguir el bicampeonato con Cruz Azul?

El defensor colombiano ya tuvo la oportunidad de conquistar dos campeonatos consecutivos durante su etapa con Junior de Barranquilla. Sin embargo, reconoció que aquella experiencia dejó una cuenta pendiente, debido a que no pudo disputar las finales que terminaron con los títulos de su antiguo equipo.

"Me tocó ser bicampeón en Junior, pero lastimosamente no pude jugar las finales. Es muy difícil llegar a esas instancias y salir campeón, así que conseguir un bicampeonato en la cancha sería sumamente importante para mí", explicó Ditta, quien busca tener un papel protagónico en una nueva conquista de Cruz Azul.

Willer Ditta llega a 150 partidos con Cruz Azul | MEXSPORT

Willer Ditta renovó con Cruz Azul hasta 2029

La directiva cementera aseguró la continuidad de uno de sus principales referentes defensivos con una renovación contractual que vincula a Willer Ditta con Cruz Azul hasta el verano de 2029. El nuevo acuerdo representa una extensión de dos años respecto a su contrato anterior.

El futbolista llegó a La Noria en 2023, procedente de Newell 's Old Boys de Argentina, y desde entonces consiguió consolidarse como uno de los elementos habituales en la defensa celeste. En caso de cumplir la totalidad de su nuevo contrato, alcanzaría seis años de permanencia en la institución capitalina.

Durante su trayectoria con Cruz Azul, Ditta participó en las conquistas de la Liga MX, el Campeón de Campeones y la Concacaf Champions Cup. Su rendimiento también le permitió recibir el reconocimiento como mejor defensa central de la Temporada 2024-2025 y formar parte de la convocatoria de Colombia para el Mundial de 2026.