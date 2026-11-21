Del adiós de Diego Ramírez al regreso de Carlos Valenzuela: así se reestructuró la directiva del América

Las Águilas vivieron varios cambios con la llegada de Ferrán Reverter y Xavier Budó, además de las salidas de Diego Ramírez e Iñárritu

El América atraviesa una reestructuración institucional que comenzó en enero de 2026 con la salida de Diego Ramírez de la dirección deportiva del primer equipo de las Águilas y que tendrá un nuevo capítulo con el regreso de Carlos Valenzuela, quien se incorporará al área de Operaciones.

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El primer movimiento ocurrió cuando Antonio Ibrahim, quien se desempeñaba como responsable de scouting e inteligencia deportiva y acumulaba más de nueve años en la institución, tomó el lugar de Ramírez. Este último dejó el cargo después de más de cuatro años, periodo en el que consiguió seis títulos con las Águilas. Su salida habría estado relacionada con un desgaste en la relación con André Jardine, particularmente por diferencias en el manejo de los futbolistas lesionados. Ramírez, sin embargo, permaneció vinculado a proyectos de desarrollo deportivo.

Santiago Baños y Antonio Ibrahim | Gina Sánchez

La transformación continuó con la incorporación de Ferrán Reverter, anunciado en marzo como director general de Controladora Deportiva Águilas. El español llegó con experiencia de más de 20 años en el ámbito de los negocios deportivos y después de participar en la reestructuración financiera del Barcelona. Su responsabilidad contempló impulsar el crecimiento institucional del América y del Estadio Banorte.

En julio se sumó otro directivo proveniente del Barcelona, ya que Xavier Budó, nombrado director de deportes y encargado de la estrategia del futbol del América. Su llegada respondió a la intención de fortalecer el modelo deportivo y la formación de jugadores en todas las plantillas.

Carlos Valenzuela | MEXSPORT

Otro cambio importante fue la salida de Héctor González Iñárritu, quien dejó la presidencia operativa al finalizar junio, después de cuatro años en el puesto. Durante su gestión participó en una etapa de éxitos deportivos, incluido el tricampeonato.

Ahora, el regreso de Carlos Valenzuela representa el siguiente movimiento. Tras su paso por Tigres, donde llegó a ser vicepresidente ejecutivo, se incorporará a la dirección de Operaciones del América, área en la que ya trabajó entre 2012 y 2019.