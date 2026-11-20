El jugador uruguayo reconoció que las Águilas buscan terminar en la cima de la clasificación, pero aseguró que su prioridad es vencer a Tigres y llegar en buen momento a la Liguilla

Para América, terminar como líder general es importante, pero no representa una obsesión. Las Águilas ya cumplieron con el primer objetivo de clasificarse a la Liguilla y saben que acabar en la cima no garantiza nada una vez que comiencen los juegos de matar o morir. Así lo dejó claro Santiago Ramos Mingo, defensor titular del conjunto azulcrema.

Después de dejar escapar puntos en las últimas jornadas, en las que consiguieron únicamente tres de 12 posibles, los dirigidos por Guillermo Almada todavía tienen posibilidades de recuperar el liderato. Sin embargo, para conseguirlo necesitan vencer a Tigres en el Volcán y esperar que Chivas le reste puntos a Cruz Azul.

“Nos está costando un poco el tema de los resultados, pero estamos clasificados, que es lo primordial. Queda la última fecha, vamos a hacerlo mejor, porque este club implica siempre dar lo mejor y vamos a ir a eso”, señaló el central argentino.

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Es un objetivo, pero no depende exclusivamente de ellos

Ramos Mingo reconoció que terminar en el primer puesto es uno de los objetivos del equipo, aunque también entiende que ya no depende exclusivamente de lo que hagan en la cancha. Por ello, dejó claro que la prioridad es conseguir la victoria ante los felinos, independientemente de la posición en la que terminen.

“Nos importa a nosotros quedar primeros, nos importa a nosotros ganar, obviamente, pero no depende de nosotros. Lo que sí vamos a preocuparnos nosotros es por conseguir los tres puntos. Todos saben que quedar primero no te garantiza nada; la Liguilla es un torneo aparte. Eso sí que nos interesa, sí que nos importa, pero primero vamos a ir por Tigres para intentar ganar los tres puntos”, explicó.

Foto oficial del América para el Apertura 2026 | x:@ClubAmerica

El defensor también recordó que América pasó buena parte del torneo en la cima de la clasificación, pero considera que eso pierde relevancia cuando comienza la disputa por el título. Para el argentino, lo fundamental es cerrar la fase regular con un triunfo y llegar con buenas sensaciones a la Liguilla.

“Sí que es verdad que estuvimos mucho tiempo primeros. Ustedes más que todos saben que la Liguilla es un campeonato aparte. Vamos a buscar los tres puntos, si terminamos primeros, será de la mejor manera. Bienvenido sea; si terminamos segundo o tercero, lo que sea, nosotros lo que nos importa es ganarle a Tigres, intentar conseguir los tres puntos para la gente, que jugamos para ellos y para nosotros, y después enfocarnos de lleno a la Liguilla”.