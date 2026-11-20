Brian Rodríguez no realizó el viaje a Monterrey. América partió esta tarde rumbo a la Sultana del Norte, donde este sábado enfrentará a Tigres en la última jornada del campeonato, pero lo hará sin el uruguayo, quien no estará disponible para este compromiso.
Como informó RÉCORD desde el martes, el extremo charrúa continúa recuperándose de una lesión que lo mantuvo trabajando por separado durante toda la semana.
De esta manera, el ‘Rayito’ se perderá su tercer partido consecutivo con las Águilas, ya que se lastimó previo al encuentro ante Toluca, el pasado 31 de octubre, y tampoco pudo estar disponible para el compromiso frente a Pumas.
Por ahora, no existe certeza sobre su disponibilidad para el partido de ida de los Cuartos de Final, aunque en Coapa confían en recuperarlo a tiempo, pues es una pieza importante en el esquema de Guillermo Almada.
Su evolución durante los próximos días será determinante para saber si podrá estar de regreso en el arranque de la Liguilla.