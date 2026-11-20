Brian Rodríguez, jugador del América, en partido ante Rayados de Monterrey | MEXSPORT

El América se juega el liderato sin su estrella uruguaya

Brian Rodríguez no realizó el viaje a Monterrey. América partió esta tarde rumbo a la Sultana del Norte, donde este sábado enfrentará a Tigres en la última jornada del campeonato, pero lo hará sin el uruguayo, quien no estará disponible para este compromiso.

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Como informó RÉCORD desde el martes, el extremo charrúa continúa recuperándose de una lesión que lo mantuvo trabajando por separado durante toda la semana.

De esta manera, el ‘Rayito’ se perderá su tercer partido consecutivo con las Águilas, ya que se lastimó previo al encuentro ante Toluca, el pasado 31 de octubre, y tampoco pudo estar disponible para el compromiso frente a Pumas.

Brian Rodríguez, jugador del América, en festejo de gol ante Atlas | MEXSPORT

Por ahora, no existe certeza sobre su disponibilidad para el partido de ida de los Cuartos de Final, aunque en Coapa confían en recuperarlo a tiempo, pues es una pieza importante en el esquema de Guillermo Almada.