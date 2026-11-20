La apuesta de Guillermo Almada por los jóvenes al inicio del torneo abrió oportunidades para varios futbolistas de las fuerzas básicas del América; sin embargo, conforme avanzó el campeonato, sus caminos fueron distintos, ya que mientras algunos mantuvieron actividad con el primer equipo, otros encontraron continuidad en la categoría Sub-21.
Uno de los casos es el de Diego Arriaga, quien disputó cuatro partidos con el conjunto azulcrema y consiguió marcar un gol. Posteriormente, comenzó a tener mayor participación con la Sub-21, equipo con el que ya suma seis encuentros. Incluso, recientemente disputó los 90 minutos en el amistoso frente a Red Bull.
¿Qué otros juveniles de América perdieron protagonismo?
Una situación similar vive Alejandro 'Coco' Cárdenas, quien aprovechó sus primeras oportunidades con el América, ya que el atacante registra tres partidos con el primer equipo y consiguió marcar en su debut. Además, acumula cuatro encuentros con la Sub-21, donde destacó frente al arco al conseguir tres anotaciones.
Por su parte, Ícaro da Conceição fue uno de los juveniles con mayor actividad en el primer equipo. El brasileño participó en seis encuentros y logró marcar un gol. Después también tuvo presencia en la Sub-21, con cuatro partidos disputados y otra anotación.
Sumaron experiencia en Liga MX
El caso de Derek Jiménez refleja una mayor continuidad en las categorías inferiores, ya que el futbolista de 19 años suma 12 partidos con la Sub-21, en los que consiguió dos goles, además de haber disputado tres encuentros con el primer equipos
Así, las oportunidades que Almada abrió al comienzo del certamen no significaron que todos los juveniles se instalaran de manera permanente en el plantel; sin embargo, sus apariciones les permitieron sumar experiencia en la Liga MX y también le ayudaron al América a mantenerse como uno de los equipos que más minutos de jóvenes sumaron con 2,129 minutos hasta el momento.