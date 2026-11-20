Carlos Valenzuela y Pavel Pardo en el túnel del Estadio Universitario | MexSport

El nuevo directivo de las Águilas estará a la par de Santiago Baños en las decisiones del club

América tiene una nueva cabeza en su estructura directiva. Carlos Valenzuela regresa al Nido después de concluir su etapa con Tigres, equipo en el que trabajó durante siete años. Pero ¿quién es, qué funciones desempeñará y cuál ha sido su trayectoria en el futbol mexicano?

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Carlos Valenzuela deja a Tigres para convertirse en la nueva cabeza del Club América. Vuelve al Nido como Presidente Operativo del club , a la par de Santiago Baños.

El traspaso está acordado hace meses, no fue despedido de Tigres; hasta acabar contrato en diciembre se puede hacer oficial.

La reestructuración interna del club continúa. Este proceso comenzó con la entrada de General Atlantic como socio corporativo y estratégico de las Águilas y, desde junio, ha provocado distintos movimientos en la estructura administrativa y deportiva de la institución.

Ahora, Carlos Valenzuela se incorpora como una de las principales figuras de la organización, por encima de Santiago Baños, presidente deportivo, y al nivel de Ferran Reverter, director general de Controladora Deportiva Águilas, de acuerdo con la información de Carlos Ponce de León, director de RÉCORD.

Valenzuela conoce bien Coapa. Entre febrero de 2012 y diciembre de 2017 se desempeñó como gerente de operaciones del América, para posteriormente hacerse cargo del área de desarrollo de negocios, función que ocupó hasta septiembre de 2019. Después comenzó su etapa con Tigres, donde llegó como vicepresidente de operaciones y, más adelante, asumió la vicepresidencia ejecutiva, puesto en el que permaneció durante siete años.

Su regreso también se da en medio de los cambios que ha vivido la cúpula americanista. Con la reestructuración salieron Joaquín Balcárcel y Héctor González Iñárritu, cuyas funciones fueron absorbidas principalmente por Ferran Reverter como director general. Ahora, Valenzuela asumirá el papel como Presidente Operativo, tomando las labores de Iñárritu.