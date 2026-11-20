Rómulo Zwarg en su llegada a un partido en contra de Santos Laguna en el Apertura 2026 | Imago7

El mediocampista del cuadro felino sabe que las cosas tienen que cambiar para el 2027 dentro de la institución

Rómulo Zwarg reconoció que Tigres deberá trabajar en un cambio de actitud de cara al próximo torneo, luego de una temporada en la que el conjunto felino no logró cumplir con las expectativas y terminó fuera de la Liguilla, poniendo fin a una racha de 12 años consecutivos clasificando a la fase final del futbol mexicano.

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Lo que significa representar al cuadro regio

El mediocampista brasileño señaló que representar los colores del equipo de la UANL debe significar una mentalidad de triunfo en cada partido, además de una responsabilidad con la afición que acompaña al equipo, por lo que consideró necesario modificar la postura dentro de la cancha.

Yo tengo en mi cabeza que cuando estamos con la playera de Tigres siempre tenemos que ingresar en la cancha pensando en la victoria, pensando en la gente, pensando en representar esos colores, entonces tenemos que enfocar en un cambio de actitud

Zwarg también reconoció que el equipo no tuvo el rendimiento esperado durante el torneo y que existen diferentes aspectos que deberán corregirse para evitar repetir una campaña como la que recién terminó, en la que los felinos no consiguieron su boleto a la Fiesta Grande.

Bueno, no sé si falla es la palabra correcta, obviamente tenemos la conciencia que no hicimos una buena temporada, un buen torneo, creo que son varios temas que se tienen que arreglar sí o sí, sabe por qué no clasificamos a la Liguilla, esa es la verdad y tenemos que tener eso en conciencia

Rómulo Zwarg en un partido del Apertura 2026 entre Atlas y Tigres en el Estadio Jalisco | Imago7

Una ausencia que pesa más de una década después

El futbolista auriazul aseguró comprender el enojo de los aficionados, quienes se quedaron sin ver a su equipo en la Liguilla después de 12 años de presencia consecutiva, y admitió que la responsabilidad recae en los jugadores que estuvieron dentro del terreno de juego.

Yo entiendo que la afición está enojada, está molesta con toda la situación que está pasando el club, entiendo perfectamente porque son 12 años, que no nos quedamos afuera de la liguilla y un tema que sí genera una frustración, eso es responsabilidad nuestra porque estamos en la cancha, tenemos que asumir esta responsabilidad

Jugadores de Tigres abandonan 'El Volcán' luego de una derrota ante León en el Apertura 2026 | Imago7

Finalmente, Zwarg habló sobre la importancia de tener una estructura y organización sólida para competir, más allá de contar con grandes nombres en el plantel, aunque reconoció la calidad que representaba Ángel Correa, quien ya dejó a Tigres para continuar su carrera en otro club.