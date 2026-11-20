¡Siguen los cambios! Carlos Valenzuela se despidió de Tigres tras siete años en el club

La reestructuración en la institución felina sigue dejando de qué hablar en el futbol mexicano

Carlos Valenzuela comenzó a cerrar su etapa en Tigres. El vicepresidente ejecutivo de la institución felina se despidió este viernes del plantel, en medio de los movimientos que vive el club en su estructura directiva de cara al próximo torneo.

Valenzuela dejará oficialmente su cargo a finales de noviembre, poniendo fin a una etapa de siete años dentro de la institución regiomontana, donde desempeñó diferentes funciones en el área administrativa antes de asumir la vicepresidencia ejecutiva.

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Un ciclo que no duró mucho

Durante su paso por Tigres, el directivo ocupó responsabilidades relacionadas con operaciones y negocios, hasta convertirse en vicepresidente ejecutivo el pasado 1 de junio, cuando Carlos Emilio González asumió la presidencia del club tras la salida de Mauricio Culebro.

Su despedida del plantel este viernes marcó el cierre de su ciclo dentro de la institución, en un momento en el que Tigres atraviesa una reestructuración en sus áreas directivas y deportivas, luego de un Apertura 2026 en el que no consiguió cumplir con los objetivos deportivos.

Carlos Emilio González en el Estadio Universitario | IMAGO7

La salida de Valenzuela se suma a los cambios que ha experimentado el club durante los últimos meses, en busca de reorganizar su estructura y preparar el proyecto rumbo al Clausura 2027.