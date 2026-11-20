Varios futbolistas podrían decir adiós en la última jornada del Apertura 2026

El partido frente al América podría representar mucho más que el cierre de torneo para algunos futbolistas de Tigres. Con el equipo prácticamente sin posibilidades de pelear por un lugar en la Liguilla, el duelo en el Estadio Universitario también podría convertirse en el último compromiso de algunos elementos con la camiseta auriazul, de cara a los movimientos que se esperan en el plantel para el próximo semestre.

Entre los nombres que podrían estar viviendo sus últimos minutos como felinos aparecen Juan Pablo Vigón y Rafael Guerrero, quienes forman parte de los jugadores cuyo futuro podría definirse al terminar el torneo. Ambos llegan a un momento importante en su continuidad con la institución, por lo que el encuentro ante las Águilas podría marcar el cierre de su etapa en el equipo.

Juan Pablo Vigón con Tigres en el Apertura 2026 de la Liga MX | MEXSPORT

¿Qué otros futbolistas podrían dejar Tigres?

Otros futbolistas que pueden aparecer en el panorama son Rodrigo Aguirre, César Araújo y Ozziel Herrera. En el caso de Aguirre y Araújo, sus nombres han surgido ante la posibilidad de liberar plazas de extranjeros para el mercado invernal, mientras que Herrera no ha conseguido consolidarse como titular y podría escuchar ofertas. Sin embargo, ninguno tiene una salida confirmada.

Una situación particular es la de Vigón, quien además de perder protagonismo en el terreno de juego, ha sido relacionado con una posible incorporación a la estructura directiva de Tigres.

Así, el enfrentamiento ante América podría ser el último partido de varios elementos antes de una posible renovación del plantel universitario. Por ahora, no existen bajas oficiales, pero el resultado del Apertura 2026 y la eliminación de la Liguilla obligarán a la institución a tomar decisiones sobre el futuro de sus futbolistas rumbo al Clausura 2027.