Da'vian Kimbrough y la decisión que inclinó la disputa entre México y Estados Unidos rumbo al Mundial Sub-17

El futbolista cuenta con la nacionalidad mexicana por parte de su familia materna y se encontraba en el radar de la Federación Mexicana de Futbol desde 2023

La disputa entre México y Estados Unidos por Da'vian Kimbrough llegó a su fin después de que el delantero juvenil decidió representar a la Selección Mexicana en la Copa del Mundo Sub-17 de Qatar. El atacante nacido en California optó por defender los colores del conjunto tricolor, pese a contar con la posibilidad de jugar para el representativo estadounidense.

El futbolista cuenta con la nacionalidad mexicana por parte de su familia materna y se encontraba en el radar de la Federación Mexicana de Futbol desde 2023, cuando recibió su primera invitación para participar en un campamento de preparación. Desde entonces, el organismo mantuvo el seguimiento del atacante, considerado uno de los prospectos juveniles del futbol norteamericano.

Aunque la decisión de Kimbrough se desarrolló durante las últimas semanas, la ausencia de Estados Unidos en la próxima Copa del Mundo Sub-17 terminó por favorecer su incorporación al combinado mexicano. De esta manera, el delantero tendrá la oportunidad de disputar una competencia internacional con el equipo dirigido por Jürgen Castañeda.

Da'Vian Kimbrough en festejo con la Selección Mexicana Sub15 en 2025 | IMAGO 7

¿Por qué Da'vian Kimbrough eligió representar a México?

El atacante explicó que su decisión también estuvo relacionada con sus raíces familiares y el significado de representar al país de sus antepasados. En declaraciones difundidas por la Selección Mexicana, Kimbrough expresó el orgullo que siente por defender al Tri y reconoció la importancia de su familia en esta elección.

"Significa mucho, mi abuelo nació en México, así que significa mucho. Siento que definitivamente represento a él. Y también siento que es un gran orgullo poder representar a todos los demás en México", declaró el futbolista, quien también aseguró estar satisfecho con su elección por encima del representativo estadounidense.

"Y como dije, es un gran honor porque tengo dos nacionalidades, mexicana y americana, pero elegí representar aquí y siento que hice una buena elección", añadió Kimbrough, quien buscará aprovechar la competencia internacional para demostrar sus condiciones como delantero.

Da'vian Kimbrough jugando con la Selección Mexicana sub 15 | IMAGO7

México contará con varios futbolistas binacionales en el Mundial Sub-17

La incorporación de Kimbrough no será el único caso de un jugador con doble nacionalidad dentro del representativo mexicano. Jonathan De la Fuente, Marcelo Ávalos, Mateo Arana y Juan Carlos Martínez también cuentan con nacionalidad mexicana y estadounidense, mientras que Saulo Tejeda posee pasaporte español.

La Selección Mexicana quedó ubicada en el Grupo K del Mundial Sub-17 de Catar, donde comenzará su participación el 21 de noviembre frente a Rumania. Posteriormente, el equipo dirigido por Jürgen Castañeda enfrentará a Camerún el 24 de noviembre y cerrará la fase de grupos contra Venezuela el día 27.