El delantero afirmó sentirse conectado con el Tri y reiteró su compromiso con el representativo nacional

En representación de su familia. La Selección Mexicana Sub-17 está por comenzar su camino en la Copa del Mundo 2026 de la categoría y una de las figuras a seguir es Da'Vian Kimbrough, quien pese a ser originario de California, Estados Unidos, se siente orgulloso de representar al Tri.

En una entrevista compartida en las redes del equipo tricolor, el delantero de North Texas SC relató cómo se siente conectado con México por su familia. Aunque, irónicamente, sus respuestas en el video son en inglés, idioma que habla con más fluidez que el español.

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"Significa mucho, mi abuelo nació y nació en México, así que significa mucho. Siento que definitivamente represento a él. Y también siento que es un gran orgullo poder representar a todos los demás en México", fueron sus palabras.

¿Cuál es el objetivo de Kimbrough con la Selección Mexicana?

En cuanto a lo deportivo, el atacante de 16 años aseguró que está determinado a convertirse en un referente del Tri. "Me gustaría mostrar que soy un buen atacante que puede ganar muchos goles y ayudar a mi equipo a ganar".

Da'Vian Kimbrough en festejo con la Selección Mexicana Sub15 en 2025 | IMAGO 7

"Creo que cuando llego a estos tipos de torneos, obviamente hay un nivel alto, y creo que ese nivel alto me empuja a ser mejor. Así que diría que mi habilidad para quedarme detrás, hacer torneos y ganar goles", añadió.

Por último, reiteró que es un gran orgullo representar a México en este tipo de torneos. "Y como dije, es un gran honor porque tengo dos nacionalidades, mexicana y americana, pero elegí representar aquí y siento que hice una buena elección".