El mensaje de Jürgen Castañeda antes del debut de México en la Copa del Mundo 2026

El estratega del Tri juvenil afirmó que están listos para hacer un buen torneo este año

La Selección Mexicana Sub-17 afina los últimos detalles para su debut en la Copa del Mundo Qatar 2026 y su director técnico, Jürguen Castañeda, aseguró que el equipo llega en buenas condiciones y con la ilusión de tener una destacada participación en el torneo.

“Llegamos bien preparados, tuvimos giras importantes, rivales complicados, entonces el equipo está listo para hacer un buen Mundial”, expresó.

Castañeda también reconoció que existe una responsabilidad por representar a México en una competencia de esta magnitud, aunque aseguró que disfruta la presión y confía en que sus futbolistas puedan seguir el camino de las generaciones que han conseguido buenos resultados en esta categoría.

“Es una responsabilidad que disfruto, de sentir presión, de sentir que se han hecho buenos mundiales y nosotros podemos ir por ese camino. Hay un antecedente que nos ayuda porque los jugadores creen. Son situaciones distintas, son torneos diferentes, pero vamos con la misma ilusión”, señaló.

La Selección Mexicana Sub-17 en su traslado a Qatar | PAOLA HERRERA

“El pasado Mundial nos dejó tristes por lo que se había generado, pero como país somos siempre solidarios. Espero que la gente se nos pueda unir y se ilusione con nosotros; esperamos responderles en la cancha”, finalizó.

La Selección Nacional Mexicana Sub-17 continúa con su preparación de cara a su presentación en Qatar 2026, donde enfrentará a Rumania este sábado 21 de noviembre a las 9:30 hrs (tiempo de México).