La Selección Mexicana comienza a planear su actividad para el próximo año y, aunque todavía no tiene compromisos oficiales hasta marzo, ya trabaja en la posibilidad de disputar dos partidos amistosos durante enero.
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Uno de los rivales que se encuentra sobre la mesa es Guatemala, dirigida por Luis Fernando Tena. De hecho, la Federación Mexicana de Futbol ya envió una carta para iniciar las negociaciones y buscar concretar el enfrentamiento, que serviría como preparación rumbo a las semifinales de la Concacaf Nations League frente a Estados Unidos.
El segundo contrincante todavía no está definido; sin embargo, la intención es que ambos encuentros sean ante selecciones de la zona de Concacaf.
En cuanto a las sedes, la planificación contempla que uno de los partidos se dispute en Estados Unidos, mientras que también existe interés en que el otro pueda celebrarse en la Ciudad de México.
Un aspecto importante es que estos encuentros se jugarían exclusivamente con futbolistas de la Liga MX.
Cabe recordar que México tendrá actividad oficial hasta la Fecha FIFA de marzo, cuando enfrente a Estados Unidos en el Final Four de Concacaf Nations League.