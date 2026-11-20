México vs Rumania Sub 17: ¿A qué hora y dónde ver el debut del Tri en el Mundial de Qatar 2026?

La Selección Mexicana comienza su aventura en la Copa del Mundo Sub 17 este sábado 21 de noviembre frente a Rumania

La espera terminó para la Selección Mexicana Sub 17. Este sábado 21 de noviembre, el combinado nacional hará su presentación en el Mundial de Qatar 2026 cuando se enfrente a Rumania en su primer compromiso de la fase de grupos, encuentro que podrás disfrutar a partir de las 9:30 am a través de Canal 9, TUDN y ViX.

El equipo dirigido por el cuerpo técnico mexicano buscará comenzar con una victoria su camino en el certamen, con la ilusión de volver a competir por el título de la categoría.

El Tricolor llega con la expectativa de mostrar el talento de una generación que cuenta con futbolistas a seguir, entre ellos Da'vian Kimbrough, delantero que buscará aprovechar la vitrina mundialista. Además, México intentará recordar sus mejores actuaciones en esta competencia, donde consiguió levantar el trofeo en 2005 y 2011.

Podría interesarte Futbol Mundial Sub-17: las joyas mexicanas que buscan hacer historia con el Tricolor

Alineaciones probables para la Selección Mexicana

En el último partido amistoso de México, ante Costa de Marfil, Jurgen Castañeda mandó la siguiente alineación: José Miguel Corona en la portería; Dylan Martínez, Álvaro Velázquez, Alan Hernández y Gerson Gutiérrez en la defensa. En el centro del campo estuvieron Miguel Rivera, Jonathan De La Fuente y Ángel Reyes, con Matthew Arana, Da’vian Kimbrough y Adán Sánchez en el ataque.

Esta es la convocatoria de Rumanía:

Porteros: Tudor Cosa, Yanis Croitor y Victor Kroes.

Defensas: Cosmin Matei, Lorand Bencze, Daniele Paul y Eduardo Corlat.

Mediocampistas: Robert Corduneanu, Erik Manaila, David Loghin y Claudiu Stancu.

Delanteros: Rares Silitra, Eduardo Bodnar y Darius Bota.

México Sub 17 aseguraron su puesto en el Mundial | X @miseleccionsubs

México busca recuperar la gloria en el Mundial Sub 17

La Selección Mexicana afrontará una nueva oportunidad para demostrar el talento de sus fuerzas básicas en el escenario internacional. El combinado nacional tiene dos antecedentes importantes en esta competencia, pues conquistó los campeonatos de 2005 y 2011, resultados que lo colocaron entre los protagonistas históricos del torneo.

Para esta edición, el equipo contará con cuatro futbolistas provenientes de la cantera de la MLS, además de nombres como Da'vian Kimbrough, quien aparece entre los elementos mexicanos a seguir durante la competencia.