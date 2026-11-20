Con jóvenes que ya suman minutos en Primera División y talento descubierto en Estados Unidos, México busca escribir un nuevo capítulo en la historia de los Mundiales Sub-17

Con futbolistas que ya suman minutos en la Liga MX y talento descubierto en Estados Unidos, el Tricolor de Jurgen Castañeda inicia su camino mundialista.

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El futbol mexicano vuelve a mirar hacia sus jóvenes, debido a que la Selección Mexicana Sub-17 inicia este sábado su participación en el Mundial de la categoría, con la ilusión de repetir las hazañas de 2005 y 2011, cuando el Tricolor conquistó el campeonato. Esta vez, una nueva generación buscará abrirse camino entre las mejores del mundo.

Bajo la dirección de Jurgen Castañeda y con una base de futbolistas que han formado parte del proceso de Andrés Lillini, México compartirá el Grupo con Camerún, Rumania y Venezuela. El primer objetivo será avanzar y colocarse entre las 12 mejores selecciones del certamen, aunque el talento de esta camada permite pensar en un recorrido más ambicioso.

Lillini sigue en la búsqueda de futbolistas para el Tri

Andrés Lillini, Director de Selecciones Menores, destacó en entrevista para RÉCORD las condiciones físicas de los futbolistas, pero también reconoció que la categoría representa un desafío por la etapa de desarrollo que atraviesan. “Tenemos una estructura física muy linda. Son edades difíciles porque el jugador es muy volátil, desaparece y aparece; están terminando la adolescencia, es difícil para todas las personas”, explicó.

Una de las características de esta generación es que cuenta con jugadores que ya conocen el futbol profesional. Juan Carlos ‘Mono’ Martínez es uno de ellos: el atacante suma 161 minutos con el primer equipo de Querétaro entre Liga MX y Leagues Cup durante este semestre.

Su crecimiento también ha sido reconocido por Esteban González, técnico de los Gallos, quien destacó en plática con RÉCORD la evolución que ha mostrado desde su llegada al club. “Ha tenido intervenciones importantes desde el inicio en Estados Unidos, y también acá entrando en el segundo tiempo. Son etapas de crecimiento y aprendizaje, desde que llegó ahora ha crecido muchísimo”, señaló.

Ángel Reyes con la Selección | IMAGO7

Otro nombre es Matthew Arana, futbolista mexicoamericano que ha acumulado participación en la MLS con el Houston Dynamo, superando los 90 minutos en 8 encuentros entrando de cambio ya en Primera División.

A ellos se suma Da'vian Kimbrough, delantero que fue descubierto durante las visorias realizadas en Estados Unidos y que también estuvo en el radar de la selección estadounidense. Lillini explicó que el seguimiento al atacante incluyó reuniones con su familia y una propuesta para integrarlo al proceso mundialista mexicano.

Los tres tienen un punto en común, ya que fueron detectados mediante el trabajo de visorias en territorio estadounidense, una labor que ha permitido ampliar el universo de talento disponible para el Tricolor.

Dylan Martínez celebra gol con Necaxa | IMAGO7

La lista de prospectos también incluye a Alberto Cisneros, de León, reconocido por The Guardian entre los mejores talentos de su generación 2009; Ángel Reyes, de Atlético de San Luis; Alan Hernández, de León, y Dylan Martínez, de Necaxa.

El sueño de levantar nuevamente una Copa del Mundo está presente, por lo que Lillini no ocultó la ambición del proyecto y reconoció que México tiene posibilidades de conseguirlo en esta misma Copa del Mundo Sub 17.