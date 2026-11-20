El portero mexicoamericano apunta a ser una de las figuras del Tricolor para el torneo en Qatar

Marcelo Ingi Ávalos Simonardottir es uno de los jóvenes guardametas que ha comenzado a llamar la atención en el futbol internacional y que formará parte de la Selección Mexicana Sub 17, con un recorrido en el futbol estadounidense y experiencia en procesos de selecciones juveniles, pese a su corta edad.

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Nacido el 8 de noviembre de 2009 en California, Estados Unidos, Ávalos cuenta con triple nacionalidad: mexicana, estadounidense e islandesa, lo que le permitió tener distintas posibilidades en el ámbito internacional. Sin embargo, desde 2025 ha representado únicamente a México en sus compromisos y convocatorias juveniles.

Su formación futbolística comenzó en la academia de San Jose Earthquakes, a la que llegó en 2017, cuando tenía apenas ocho años. Incluso, logró competir con categorías superiores a la suya, pues disputó su primer encuentro con el equipo Sub-15 a los 12 años. Posteriormente, pasó por la academia del Philadelphia Union, antes de continuar su desarrollo dentro del entorno de San José.

Marcelo Ávalos en dinámica con la Selección Mexicana | CAPTURA

Con 1.88 metros de estatura y perfil derecho, Marcelo Ávalos se desempeña como guardameta y es considerado uno de los prospectos de su generación. Su desarrollo también le permitió tener acercamientos con selecciones de Estados Unidos y México.

El dato de su contrato es uno de los aspectos que lo distingue, pues a sus 16 años ya cuenta con un acuerdo profesional dentro de la estructura de un club de la MLS.

Ahora, Ávalos afrontará uno de los retos más importantes de su joven carrera al integrar la convocatoria de México para el Mundial Sub-17 de Qatar 2026, donde el equipo dirigido por Jürgen Castañeda compartirá el Grupo K con Rumania, Camerún y Venezuela. El portero de San José Earthquakes forma parte de los tres guardametas convocados junto a José Corona, de Tijuana, y Johan Cuenca, de Tigres.