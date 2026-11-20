El histórico delantero de La Máquina no está de acuerdo con la manera de jugar que tiene el 'Maguito'

El debate acerca de Álvaro Fidalgo y su presencia en Selección Mexicana sigue generando capítulos con el paso del tiempo, pues es ahora Carlos Hermosillo quien ha opinado y no precisamente de buena manera acerca del naturalizado mexicano, pues el exportador del 27 de Cruz Azul mencionó que él "podría jugar igual a como lo hace el 'Maguito'.

En un acalorado debate con Raoul 'Pollo' Ortíz, 'El Grandote de Cerro Azul' aclaró que se ha dado cuenta de que el exjugador del América no es un jugador determinante, mucho menos en el equipo que actualmente es dirigido por Rafael Márquez.

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A Hermosillo no le agrada Fidalgo

Carlos Hermosillo ha sido muy tajante y muy directo con el hecho de argumentar que no es fan de la manera que tiene de jugar Álvaro Fidalgo, con comentarios más recientes en los que destaca que los pases en corto que da el jugador del Betis no generan algo más dentro del terreno de juego:

Vemos el futbol al revés, ahora resulta que estamos equivocados, un jugador que juega así cortito, yo puedo jugar así, a mis 62 años así puedo jugar

El debate se dio exclusivamente con el 'Pollo' Ortíz, quien aseguraba que Hermosillo solamente estaba dando su punto de vista de alguna manera, pero no estaba hablando como tal de la realidad de las cosas, ya que cree que esa es la manera de jugar que le ha pedido Rafael Márquez dentro del esquema nacional.

Álvaro Fidalgo reconoce que México no estuvo a la altura y destaca a Erik Lira

Álvaro Fidalgo no ocultó su autocrítica después de que la Selección Mexicana consiguiera su boleto al Final Four de la Concacaf Nations League. El mediocampista del Real Betis reconoció que el Tricolor quedó a deber en el partido de ida frente a Jamaica, donde cayó 3-2 y complicó sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda. "Nadie puede negar que en Jamaica no estuvimos a la altura de lo que representa la Selección Mexicana", expresó el futbolista, quien disputó los 90 minutos del encuentro de vuelta en Monterrey.

El naturalizado mexicano también destacó la capacidad del grupo para sobreponerse a la adversidad y respaldó el trabajo de Rafael Márquez, al señalar que existe unidad dentro del vestidor, incluso cuando los resultados no acompañan. Para Fidalgo, la reacción del equipo después de la derrota en Kingston fue una muestra de la fortaleza mental que necesita el combinado nacional para afrontar los próximos compromisos.

La fuerte entrada de Denzel Hall a Álvaro Fidalgo en el México vs Jamaica | IMAGO7