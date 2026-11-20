El ‘10’ de Pumas reafirma el compromiso con el técnico argentino, a pesar de las críticas recibidas

Pumas se juega la clasificación a Liguilla ante Rayados, además de esperar combinaciones de resultados, por lo que el balance del torneo será complejo, después de que el club llegó a una Final con Efraín Juárez y ahora sufren para acceder a la fase de eliminación. Las críticas no se han hecho esperar, sin embargo, en el equipo respaldan a Esteban Solari.

¿Qué dijo Chino Huerta sobre Esteban Solari?

El torneo de Pumas ha sido irregular, y César Huerta lo reconoce, pero a su vez quiso dejar claro que tanto él como sus compañeros están “a muerte” con el Tano, quien llegó para este Apertura 2026 después de una serie de cambios en la institución.

“Nosotros estamos a muerte con el Tano. Si bien dices que al principio nos costó no agarrar la idea que tenía el Tano, sino los conceptos de presión, una cuestión más táctica, yo creo que hemos ido partido a partido mejorando eso y se ha notado”, explicó Huerta.

Esteban Solari enfurecido por una jugada dentro del Clásico Capitalino | Imago7

Chino Huerta no es el salvador de Pumas

Por otro lado, el Chino fue claro al decir que en Pumas son un equipo y la responsabilidad de los resultados no dependen únicamente de él, pues no se considera el salvador del club.

“Asumo la responsabilidad de ayudar a mi equipo. Como bien lo dije al equipo, es un equipo, entonces creo que necesitamos de todos, y como bien dices, no soy el salvador y necesitamos de los 28 jugadores porque muchas veces los que entran de cambio son los que definen un partido para bien o para mal. Entonces yo creo que esa es la responsabilidad que asumo y la responsabilidad que asumen yo creo todos mis compañeros como equipo”, agregó César Huerta.

César 'Chino' Huerta, jugador de Pumas, en festejo de gol ante América | IMAGO7

Por último, el ‘10’ del conjunto auriazul le dio valor a los minutos que ha podido disputar en el torneo, luego de algunos meses en los que no tuvo actividad, debido a lesiones mientras se encontraba en Europa.

“Venía de casi ocho o nueve meses sin tener prácticamente minutos, y yo creo que para un jugador que viene de una lesión de larga duración, los minutos te ayudan muchísimo en recuperar confianza, tu nivel, el ritmo, y creo que eso me ha ayudado mucho y semana tras semana me he sentido mejor”, concluyó Chino Huerta.