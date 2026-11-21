El juvenil mexicano llegó a seis goles y una asistencia en el Apertura 2026

Gilberto Mora volvió a aparecer en un momento decisivo, debido a que el juvenil mexicano convirtió desde los once pasos para darle a Xolos la victoria 1-0 momentánea sobre Atlante y asegurar el boleto del conjunto fronterizo a la Liguilla del Apertura 2026.

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Cuando el partido parecía encaminarse hacia un empate sin goles, el futbolista de Tijuana asumió la responsabilidad desde el punto penal. Al minuto 74, Francisco González fue derribado dentro del área por Gustavo Sánchez y el árbitro señaló la pena máxima. Tres minutos después, Mora tomó el balón y ejecutó con la pierna derecha, colocando su disparo en la escuadra y engañando al guardameta Oscar Jiménez.

La anotación terminó por romper un encuentro complicado para los dirigidos por Sebastián Abreu, ya que los Xolos estaban teniendo dificultades para superar el planteamiento de los Potros, que mantuvieron el orden defensivo y consiguieron sostener el cero durante buena parte del compromiso.

Xolos vs Atlante Apertura 2026 | IMAGO7

En la primera mitad, Tijuana generó oportunidades para adelantarse en el marcador, pero no consiguió concretarlas. Incluso, Ignacio Rivero había celebrado una anotación al minuto 34, aunque fue invalidada por fuera de juego. Atlante también tuvo aproximaciones, pero el marcador no se movió antes del descanso.

Con el gol de Mora, los fronterizos se meten momentáneamente a liguilla con 25 unidades y manteniéndose en la sexta posición, por encima de Santos y Monterrey que aún les falta un partido por jugar.