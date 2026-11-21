El juvenil habló tras el triunfo de Tijuana 1-0 al Atlante

​"El futuro se lo dejo a Dios", expresó Gilberto Mora cuando le preguntaron sobre su destino, luego de que Tijuana se impusiera 1-0 al Atlante al concluir Xolos su participación en el torneo regular del campeonato mexicano.

​Ahora, el cuadro dirigido por Sebastián 'Loco' Abreu deberá esperar los juegos de mañana para saber si disputa la Liguilla del balompié nacional.

Gilberto Mora con Xolos en el Apertura 2026 | IMAGO7

Así fueron sus palabras e Gil Mora

​'Morita' fue abordado por Fox al término del encuentro ante los azulgrana. Ahí aseguró que, por el momento, lo único que tiene en mente es la Fase Final, por lo que no reveló si permanecerá o no con los tijuanenses.

​"Hay que esperar mañana la Liguilla, los partidos, los resultados que ojalá se den, y el futuro se lo dejo a Dios", apuntó el autor del gol del triunfo fronterizo sobre el conjunto capitalino.

Gilberto Mora saludando a Sebastián Abreu tras salir de cambio | MEXSPORT

​El mediocampista cumplió 18 años el pasado 14 de octubre de 2026, lo que eliminó la restricción reglamentaria de la FIFA y lo habilita legalmente para ser transferido al extranjero. Se habla de equipos como el Arsenal o el Liverpool, pero no se sabe si alguna oferta ya está sobre la mesa.

¿Hasta cuándo tiene contrato con Xolos?

​Antes del Mundial de 2026, renovó su contrato con Xolos hasta el 30 de junio de 2029. La directiva fronteriza ha tasado su salida en alrededor de 25 millones de euros (unos 28 millones de dólares) para proteger su inversión.

​Su carrera es manejada por la reconocida agente Rafaela Pimenta, quien ha sugerido que esperar al mercado de verano podría ser más conveniente para su desarrollo que salir apresuradamente en enero.