Los dos futbolistas mexicanos fueron incluidos entre los diez ofensivos más jóvenes de 58 ligas del mundo, según el CIES

El futbol mexicano tiene dos nombres que comienzan a destacar a nivel internacional, debido a que Gilberto Mora y Santiago Sandoval fueron incluidos entre los diez futbolistas ofensivos más jóvenes de 58 ligas del mundo, de acuerdo con una clasificación del CIES, que tomó como referencia a los jugadores con mayor participación en acciones de ataque.

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El estudio considera a los futbolistas que registran al menos dos disparos y un pase clave por cada 90 minutos. En este listado, Mora ocupa la tercera posición con una edad de 18.05 años, mientras que Sandoval aparece en el octavo puesto con 19.24 años.

Los dos mexicanos se encuentran por delante de jugadores reconocidos, como Lamine Yamal, quien ocupa el noveno lugar con 19.31 años. El primer puesto corresponde al estadounidense Cavan Sullivan, seguido por el serbio Tadija Cojic.

Santiago Sandoval besa el escudo de Chivas | Imago7

Pero el reconocimiento para los futbolistas mexicanos no termina ahí, debido a que en otra clasificación del CIES, enfocada en los mediocampistas menores de 20 años que generan peligro bajo presión, Santiago Sandoval aparece como líder con una valoración de 6.54.

El canterano de Chivas encabeza ese listado por delante del inglés Josh King y del serbio Vasilije Kostov. Por su parte, Gilberto Mora también figura entre los diez primeros, al ubicarse en la décima posición con una valoración de 3.32.

Lamine Yamal marca un golazo ante el Betis | AP

Clasificaciones respaldadas por goles en el torneo

Estos registros también encuentran respaldo en su rendimiento durante el Apertura 2026, ya que ambos futbolistas suman cinco goles y una asistencia en la Liga MX; Mora lo consiguió en 10 partidos con Tijuana, mientras que Sandoval registró la misma producción en 12 encuentros con Chivas, nueve de ellos como titular.