Atlante firma un regreso decepcionante y de la mano de Morita Xolos se acerca a la Liguilla

Los Potros terminaron el Apertura 2026 con apenas 14 puntos, por debajo de los 15 que consiguió Mazatlán en su último torneo

El regreso de Atlante al máximo circuito estuvo lejos de las expectativas, debido a que después de 14 años de ausencia, los Potros cerraron el Apertura 2026 con una derrota de 1-0 ante Xolos de Tijuana y apenas 14 puntos, un registro que los coloca entre los equipos con peores resultados de los últimos torneos en la Liga MX.

En el Estadio Caliente, el equipo dirigido por Sebastián Abreu encontró resistencia ante un Atlante que intentó mantener el orden defensivo, pero que terminó cediendo en la recta final, ya que después de un encuentro sin goles durante más de 70 minutos, Gilberto Mora apareció para definir el resultado desde el punto penal.

Al minuto 74, Francisco González fue derribado dentro del área y el árbitro señaló la pena máxima. Tres minutos después, el juvenil mexicano cobró con la pierna derecha y venció a Oscar Jiménez para marcar el 1-0 definitivo.

Xolos vs Atlante Apertura 2026 | IMAGO7

La victoria tuvo un valor importante para Tijuana, que llegó a 25 puntos y se colocó momentáneamente en la sexta posición de la clasificación, dentro de los puestos de Liguilla; sin embargo, su lugar todavía no está asegurado, pues deberá esperar los resultados de los equipos que se encuentran por debajo en la tabla y que aún tienen actividad pendiente.

Atlante por debajo de los números de Mazatlán

El conjunto azulgrana no consiguió competir por los puestos de clasificación y terminó por debajo de los Cañoneros, que sumó 15 unidades en su último certamen antes de dejar su lugar en la categoría. De esta manera, el regreso de los Potros a la Liga MX dejó más dudas que certezas, con un rendimiento que no estuvo a la altura de las expectativas generadas por su regreso.