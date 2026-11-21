El delantero del NK Osijek compartió sus primeras fotografías con la camiseta de la Selección Mexicana, pese a no tener actividad en la última convocatoria

Luego de recibir su primer llamado con la Selección Mexicana, bajo la dirección de Rafael Márquez, Armando León compartió en sus redes sociales algunas imágenes de su experiencia con el combinado nacional. El atacante publicó fotografías en las que presumió sus primeros momentos con la camiseta del Tricolor, a pesar de no haber tenido minutos en los compromisos disputados.

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Armando León tuvo su primera convocatoria con el Tri

El futbolista del NK Osijek fue considerado para los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League frente a Jamaica, serie en la que México consiguió su boleto a la siguiente ronda después de igualar 3-3 en el marcador global y avanzar gracias al criterio del gol de visitante.

El delantero mexicano Armando León celebra con NK Osijek en el futbol croata | INSTAGRAM: @nkosijek

La convocatoria representó una primera oportunidad para León de formar parte de una concentración de la Selección Mexicana, aunque no consiguió debutar durante los encuentros ante el conjunto caribeño.

A través de Instagram, el delantero mostró parte de las actividades que realizó durante su estancia con el equipo nacional. Las imágenes incluyeron momentos con el uniforme verde, con el que vivió su primera experiencia dentro de una convocatoria del representativo mexicano.

Armando León en la Liga MX con el primer equipo de León | IMAGO 7

¿Qué pasó con Armando León y la polémica?

La publicación del atacante llegó después de la polémica que se generó alrededor de su convocatoria, aunque el futbolista optó por compartir su experiencia con el Tricolor sin entrar en detalles sobre los cuestionamientos que surgieron.