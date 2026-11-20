Tijuana llega a este partido con la urgencia de ganar pues, en caso de no hacerlo quedará eliminado del torneo. Los Xolos actualmente son el décimo clasificado con 22 unidades, uno menos que el octavo puesto. Ante esto, el equipo fronterizo deberá ganar y esperar resultados para poder acceder a la siguiente ronda.

Los Xolos tendrán que revertir la racha negativa al último partido de temporada regular. Los Xolos suman tres juegos sin conocer la victoria incluyendo una derrota en su más reciente juego, de hecho, sólo suman una victoria en sus últimos 10 juegos, por lo que el triunfo ante los Potros es muy importante.

Mientras tanto, Atlante llega ya eliminado de la contienda, pero con la necesidad de sumar unidades para evitar terminar en los últimos dos puestos. El equipo de Miguel Herrera quiere cerrar su regreso a la Liga MX con una victoria.