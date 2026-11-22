Hasta la jornada sabatina todavía había opciones para que La Jauría pudiera entrar entre los primeros ocho; sin embargo, Rayados de Monterrey logró imponerse a Pumas

​Debido a la combinación de resultados, Xoloitzcuintles de Tijuana quedó fuera de la Liguilla del balompié mexicano, por lo que probablemente su figura, Gilberto Mora, ya no juegue el próximo torneo de la Liga MX.

​Hasta la jornada sabatina todavía había opciones para que La Jauría pudiera entrar entre los primeros ocho; sin embargo, Rayados de Monterrey logró imponerse a Pumas, lo que le dio la clasificación en automático al conjunto norteño.

​Aunque la idea de su agente, Rafaela Pimenta, ha sido que el futbolista se mueva hasta el mercado veraniego, sus opciones se han abierto en Europa y, entre los equipos que suenan y han tenido interés real, están el Arsenal y el Liverpool de Inglaterra.

Gilberto Mora con Xolos en el Apertura 2026 | IMAGO7

¿Qué dijo 'Morita' tras el partido ante Atlante?

​"El futuro se lo dejo a Dios", expresó ayer Gilberto Mora cuando le preguntaron sobre su futuro, luego de que Tijuana se impusiera 1-0 al Atlante al concluir la temporada regular.

​El mediocampista cumplió 18 años el pasado 14 de octubre de 2026, lo que eliminó la restricción reglamentaria de la FIFA y lo habilita legalmente para ser transferido al extranjero. Se habla de clubes como el Arsenal o el Liverpool, pero no se sabe si la oferta ya está en la mesa.

Gilberto Mora saludando a Sebastián Abreu tras salir de cambio | MEXSPORT

¿Hasta cuándo tiene contrato con Xolos?

​Antes del Mundial de 2026, renovó su contrato con Xolos hasta el 30 de junio de 2029. La directiva fronteriza ha tasado su salida en alrededor de 25 millones de euros (unos 28 millones de dólares) para proteger su inversión.