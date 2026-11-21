Gilberto Mora volvió a demostrar su talento y personalidad. El futbolista mexicano marcó el gol con el que Xolos derrotó 1-0 al Atlante este viernes, en la última jornada del Apertura 2026, pero detrás de su ejecución hay una inspiración muy especial, Raúl Jiménez.
El mediocampista tomó la responsabilidad desde el manchón penal al minuto 77 y definió de manera excelsa para vencer al guardameta Óscar Jiménez. Al finalizar el encuentro, Mora reconoció que ha estudiado la manera en que el delantero de la Selección Mexicana cobra los penales.
Gilberto Mora confiesa que ha aprendido de Raúl Jiménez
En declaraciones posteriores al partido, la joya de Tijuana explicó que durante sus concentraciones con la Selección Mexicana ha tenido oportunidad de observar los entrenamientos de Jiménez, especialmente cuando el atacante se quedaba practicando sus ejecuciones desde los once pasos.
"Las veces que me ha tocado estar con él en la selección a veces se quedaba a practicar y observaba lo que hacía, no sé si lo tire igual que él, pero a mi estilo han entrado así que sí le he aprendido algo", confesó el juvenil.
Xolos se mete en la pelea por la Liguilla
Con esta victoria, el conjunto dirigido por Sebastián Abreu llegó a 25 puntos y se colocó provisionalmente en la sexta posición de la tabla general. Sin embargo, todavía necesita conocer los resultados de sus perseguidores para confirmar su presencia en la fase final.