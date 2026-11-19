¡No basta con ganar! El contundente mensaje del dueño del Atlante sobre llegar a Liga MX

Emilio Escalante habló del ascenso y descenso en el futbol mexicano | IMAGO7 | IMAGO7

El propietario de los Potros habló sobre el futuro del ascenso y descenso en México, las condiciones de los clubes y los retos que enfrenta el futbol nacional

Emilio Escalante, dueño del Atlante, se pronunció a favor del regreso del ascenso y descenso en el futbol mexicano, aunque consideró que su reinstalación debe estar acompañada de reglas claras, estabilidad financiera e infraestructura adecuada para los equipos que busquen llegar al máximo circuito.

El directivo azulgrana señaló que no basta con abrir nuevamente la posibilidad deportiva, sino que los clubes de la Liga de Expansión deben prepararse para cumplir con los requisitos necesarios. También destacó que Atlante sostiene su proyecto con recursos propios, sin depender de apoyos gubernamentales.

Reglas claras para el ascenso y descenso

"Me gustaría que volviera, pero como tiene que ser, con reglas claras, que se preparen los equipos de abajo, que haya finanzas sanas, que no solo dependan de apoyos del gobierno", expresó.

Juego entre Leones Negros y Atlético Morelia de la Liga de Expansión | Imago7

Escalante puso como ejemplo al propio Atlante y recordó que la institución financia sus actividades con recursos propios. Además, reconoció que uno de los principales pendientes del futbol mexicano es mejorar las condiciones de los estadios.

"También yo creo que se tienen que estudiar muchas cosas y analizar realmente quién está para ascender y quiénes tienen que seguir trabajando, porque hoy es claro que nos falta infraestructura en estadios", agregó.

Atlante, feliz en el Banorte

Por otra parte, el propietario de los Potros habló sobre lo que representa para la institución disputar sus partidos en el Estadio Azteca, recinto con el que mantienen un acuerdo para continuar jugando como locales.

El Atlante se toma la foto en el Estadio Azteca, previo a duelo ante Santos | IMAGO7

"Hoy estamos en casa otra vez, y la verdad agradecer porque nos han recibido muy bien en todos los sentidos", comentó.