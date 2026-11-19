¿Regresará el ascenso y descenso al futbol mexicano? TAS concluye primera audiencia tras más de 10 horas

Juego entre Leones Negros y Atlético Morelia de la Liga de Expansión | Imago7

Los involucrados guardaron silencio sobre lo ocurrido y el procedimiento continuará este jueves

Después de más de 10 horas, concluye la primera audiencia ante el TAS por el ascenso y descenso

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La primera jornada de la audiencia por la demanda que cinco clubes de la Liga de Expansión interpusieron ante el TAS llegó a su fin después de más de 10 horas de comparecencias, sin que los involucrados pudieran dar detalles sobre lo ocurrido.

Jugadores de Cancún FC contra Piratas en la Liga de Expansión | IMAGO 7

La audiencia comenzó a las 9:00 de la mañana y concluyó alrededor de las 19:30 horas. Sin embargo, el procedimiento continuará este jueves, cuando se espera que las partes involucradas se presenten nuevamente a partir de la misma hora.

A su salida, Iñigo Riestra, secretario general de la Federación Mexicana de Futbol evitó hablar.

"Es un procedimiento confidencial. En cuanto podamos les vamos a platicar. Mañana seguiremos también", expresó el directivo.

Los representantes de la FMF y los clubes mantienen silencio

En el mismo sentido se pronunció Alberto Castellanos, presidente del Patronato de Leones Negros, quien también evitó hablar sobre lo sucedido durante la audiencia: "No podemos hablar. No podemos decir nada porque es confidencial", señaló.

Además de los representantes de los clubes y de la FMF, también se observó la salida de los abogados del TAS, así como de Roberto Moreno, árbitro del Tribunal de Arbitraje Deportivo.

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