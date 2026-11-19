Después de más de 10 horas, concluye la primera audiencia ante el TAS por el ascenso y descenso
Roberto Galán denuncia presión a futbolistas y hace petición al TAS previo al inicio a las audiencias por ascenso y descenso
La primera jornada de la audiencia por la demanda que cinco clubes de la Liga de Expansión interpusieron ante el TAS llegó a su fin después de más de 10 horas de comparecencias, sin que los involucrados pudieran dar detalles sobre lo ocurrido.
La audiencia comenzó a las 9:00 de la mañana y concluyó alrededor de las 19:30 horas. Sin embargo, el procedimiento continuará este jueves, cuando se espera que las partes involucradas se presenten nuevamente a partir de la misma hora.
A su salida, Iñigo Riestra, secretario general de la Federación Mexicana de Futbol evitó hablar.
"Es un procedimiento confidencial. En cuanto podamos les vamos a platicar. Mañana seguiremos también", expresó el directivo.
Los representantes de la FMF y los clubes mantienen silencio
En el mismo sentido se pronunció Alberto Castellanos, presidente del Patronato de Leones Negros, quien también evitó hablar sobre lo sucedido durante la audiencia: "No podemos hablar. No podemos decir nada porque es confidencial", señaló.
Además de los representantes de los clubes y de la FMF, también se observó la salida de los abogados del TAS, así como de Roberto Moreno, árbitro del Tribunal de Arbitraje Deportivo.
¿Qué buscan los cinco clubes de la Liga de Expansión ante el TAS?
El procedimiento tiene como objetivo resolver la demanda presentada por cinco equipos de la Liga de Expansión, quienes buscan impugnar el artículo 35 del Reglamento de Competencia, con la que se oficializó la eliminación del ascenso y descenso en el futbol mexicano.