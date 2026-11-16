La liga de plata en México tendrá una final inédita con la participación de Atlético La Paz

La Gran Final del Apertura 2026 en la Liga de Expansión MX quedó oficialmente definida y presentará un cruce inédito por el campeonato. Club Atlético La Paz y Atlético Morelia serán los protagonistas de la serie definitiva luego de que los Canarios aseguraran el último boleto este domingo tras rescatar un empate sin goles en la cancha del Estadio Jalisco, resultado con el que la escuadra dirigida por Hugo Colace avanzó para medirse ante los paceños, quienes previamente sellaron su clasificación al igualar 1-1 frente a Piratas de Veracruz en el Estadio Guaycura.

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El choque enfrentará al primero y al tercero de la clasificación general en una eliminatoria marcada por contrastes históricos dentro del futbol mexicano. Mientras que Atlético La Paz disputará la primera final en toda su historia, para el conjunto purépecha representará su cuarta aparición en la serie por el título desde la creación de la Liga de Expansión, manteniendo la particularidad de que en todas sus finales previas dentro de esta etapa también se enfrentó a equipos debutantes en dicha instancia.

¿Cuándo y dónde se jugará la Final del Apertura 2026 de la Liga de Expansión?

A la espera de que la directiva del circuito de plata oficialice los horarios exactos este lunes, el calendario establecido desde el arranque del torneo traza la ruta para conocer al nuevo monarca. Los dos capítulos por el trofeo están contemplados para disputarse los sábados 21 y 28 de noviembre.

Jugadores de Atlético Morelia en celebración en la Liga de Expansión | X: @LigaMXExpansion