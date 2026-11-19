La espera por Grand Theft Auto VI finalmente está por terminar. Después de años de expectativa, uno de los videojuegos más esperados de la historia llegará este jueves 19 de noviembre, pero los aficionados mexicanos tendrán otro entretenimiento que podría alejarlos de Vice City: el cierre del Apertura 2026 de la Liga MX.
Liga MX: horarios y canales de transmisión de la Jornada 17 del Apertura 2026
El Apertura se define
Apenas un día después del lanzamiento del título desarrollado por Rockstar Games, el futbol mexicano regresará a la actividad con una Jornada 17 en la que estarán en juego el liderato general, los últimos boletos a la Liguilla y las posiciones definitivas rumbo a los Cuartos de Final.
Mientras millones de jugadores se preparan para conocer las aventuras de Jason y Lucia, los equipos de la Liga MX tendrán sus propias misiones por completar, algunas más complicadas que otras, en busca de mantenerse con vida en la pelea por el campeonato.
Las misiones que podrían alejarte de GTA VI
Uno de los enfrentamientos más atractivos será el de Tigres contra América. La rivalidad reciente entre estos equipos vuelve este duelo por si sólo en uno de los más atractivos, pero el hecho de que las Águilas buscarán el liderato, hace del juego un momento imperdible.
El mismo sábado, Pumas recibirá a Monterrey en Ciudad Universitaria. Para los universitarios, el encuentro representa una misión de máxima dificultad, pues necesitan ganar y esperar una combinación de resultados para alcanzar un lugar entre los ocho mejores. Rayados por su parte no puede permitirse perder ya que podría quedar fuera de Liguilla. El duelo será uno de los partidos más importantes de la jornada por el futuro de ambos equipos y otros en la lucha por la fase final.
Ya el domingo 22 llegará otro de los encuentros estelares con el choque entre Chivas y Cruz Azul. La Máquina buscará defender el liderato del campeonato y amarrar el liderato ante un Rebaño que también aspira a terminar entre los primeros lugares.
Game Over: la Jornada 17 definirá a los eliminados
A diferencia de anteriores torneos, el Apertura 2026 no contará con Play-In, por lo que los equipos que terminen fuera de los primeros ocho lugares quedarán automáticamente eliminados de la competencia.
Así, mientras en GTA VI los jugadores podrán continuar explorando Vice City, varios clubes mexicanos podrían encontrarse con un auténtico Game Over cuando finalice la Jornada 17.
La última fecha del campeonato se disputará del 20 al 22 de noviembre, por lo que los aficionados tendrán que organizar su tiempo entre el esperado videojuego y los partidos que definirán el camino hacia el título de la Liga MX