¿GTA VI o Liga MX? Los partidos de la Jornada 17 que podrían hacerte soltar el control

El esperado estreno de GTA VI coincide con el cierre del Apertura 2026. América, Chivas, Cruz Azul y otros equipos buscarán definir su futuro en la Liguilla

La espera por Grand Theft Auto VI finalmente está por terminar. Después de años de expectativa, uno de los videojuegos más esperados de la historia llegará este jueves 19 de noviembre, pero los aficionados mexicanos tendrán otro entretenimiento que podría alejarlos de Vice City: el cierre del Apertura 2026 de la Liga MX.

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El Apertura se define

Apenas un día después del lanzamiento del título desarrollado por Rockstar Games, el futbol mexicano regresará a la actividad con una Jornada 17 en la que estarán en juego el liderato general, los últimos boletos a la Liguilla y las posiciones definitivas rumbo a los Cuartos de Final.

Mientras millones de jugadores se preparan para conocer las aventuras de Jason y Lucia, los equipos de la Liga MX tendrán sus propias misiones por completar, algunas más complicadas que otras, en busca de mantenerse con vida en la pelea por el campeonato.

Gran Theft Auto VI sale a la venta este 19 de noviembre 2026 | AP

Las misiones que podrían alejarte de GTA VI

Uno de los enfrentamientos más atractivos será el de Tigres contra América. La rivalidad reciente entre estos equipos vuelve este duelo por si sólo en uno de los más atractivos, pero el hecho de que las Águilas buscarán el liderato, hace del juego un momento imperdible.

El mismo sábado, Pumas recibirá a Monterrey en Ciudad Universitaria. Para los universitarios, el encuentro representa una misión de máxima dificultad, pues necesitan ganar y esperar una combinación de resultados para alcanzar un lugar entre los ocho mejores. Rayados por su parte no puede permitirse perder ya que podría quedar fuera de Liguilla. El duelo será uno de los partidos más importantes de la jornada por el futuro de ambos equipos y otros en la lucha por la fase final.

César 'Chino' Huerta en el Clausura 2025 en el juego de Pumas contra Rayados | IMAGO 7

Ya el domingo 22 llegará otro de los encuentros estelares con el choque entre Chivas y Cruz Azul. La Máquina buscará defender el liderato del campeonato y amarrar el liderato ante un Rebaño que también aspira a terminar entre los primeros lugares.

Game Over: la Jornada 17 definirá a los eliminados

A diferencia de anteriores torneos, el Apertura 2026 no contará con Play-In, por lo que los equipos que terminen fuera de los primeros ocho lugares quedarán automáticamente eliminados de la competencia.

Jugadores de Pumas en celebración en la Liga MX | MEXSPORT

Así, mientras en GTA VI los jugadores podrán continuar explorando Vice City, varios clubes mexicanos podrían encontrarse con un auténtico Game Over cuando finalice la Jornada 17.