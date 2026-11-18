Liga MX: horarios y canales de transmisión de la Jornada 17 del Apertura 2026

Los lugares para la Liguilla se definen en el penúltimo fin de semana de noviembre

Luego de 16 emocionantes fechas, el Apertura 2026 de la Liga MX llegó a su fin. Tras una Fecha FIFA de por medio, el mes de noviembre dice adiós a la etapa regular del balompié mexicano, además de dejar a los ocho participantes listos para la Liguilla. Sin embargo, pese a ser el cierre, ninguno de los ocho lugares está definido.

Podría interesarte Futbol Almeyda reconoce el orgullo por los seleccionados de Rayados y exige ganar ante Pumas

Acción de eliminatoria desde el viernes

Contrario a jornadas anteriores, el viernes habrá tres juegos, dos de ellos desde las 19:00 horas (tiempo del centro de México), con dos equipos que todavía tienen posibilidades de entrar a la Liguilla. Los Xolos de Tijuana se jugarán su clasificación cuando visiten a los Potros de Hierro del Atlante; por su parte, los Rojinegros del Atlas buscarán entrar en la parte alta de la tabla, por lo que necesitan derrotar a los Bravos de Juárez.

Puebla vs Atlético de San Luis - 19:00 horas (tiempo del centro de México) - Azteca 7

FC Juárez vs Atlas - 21:00 horas (tiempo del centro de México) - FOX

Tijuana vs Atlante - 21:00 horas (tiempo del centro de México) - FOX

Jugadores del Atlas, en el Estadio Jalisco, tras derrota ante América | MEXSPORT

Los boletos se definen el sábado

Tras la actividad del viernes, el mejor futbol de México continúa el sábado 21 de noviembre, cuando se defina al líder del campeonato. Las Águilas del América visitarán a los Tigres en el Volcán en busca de recuperar el primer lugar, a la espera de que Chivas y Cruz Azul hagan lo propio el domingo.

Club América celebrando un gol en el juego vs Pumas del Apertura 2026 | IMAGO7

Algunas posiciones más abajo en la tabla, Toluca y Pachuca serán otros de los equipos que pelearán por consolidar su lugar en la clasificación, protagonizando uno de los duelos más interesantes de la jornada desde la cancha del Estadio Hidalgo.

Finalmente, las acciones del sábado cerrarán con otros dos enfrentamientos con tintes de Liguilla: Pumas y Rayados se medirán por uno de los últimos boletos, mientras que Santos y León también tendrán que dejar a uno fuera de la fiesta grande del futbol mexicano.

Pachuca vs Toluca - 16:50 horas (tiempo del centro de México) - FOX

Santos vs León - 17:00 horas (tiempo del centro de México) - ESPN

Pumas vs Monterrey - 19:00 horas (tiempo del centro de México) - TUDN y ViX

Tigres vs América - 21:00 horas (tiempo del centro de México) - TUDN y ViX

César 'Chino' Huerta, jugador de Pumas, en festejo de gol ante América | IMAGO7

Chivas vs Cruz Azul, el duelo por el liderato

El último domingo de la temporada regular tendrá como protagonistas nada más y nada menos que a La Máquina y al Rebaño, quienes se medirán en un duelo de poder a poder que podría definir el liderato del torneo. En caso de un triunfo de Cruz Azul, La Máquina sería líder absoluto; pero si Chivas gana y el América no lo hizo un día antes, el Apertura 2026 sería rojiblanco. En caso de un empate entre ambos y un triunfo de los de Coapa, el liderato sería para los dirigidos por Guillermo Almada.

Chivas vs Cruz Azul - 17:07 horas (tiempo del centro de México) - Prime Video

Querétaro vs Necaxa - 19:10 horas (tiempo del centro de México) - FOX