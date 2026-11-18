Será una instalación de hasta 212 GB, así que los jugadores deberán preparar sus consolas y revisar la velocidad de internet

La espera está por terminar para millones de aficionados a los videojuegos. Grand Theft Auto VI (GTA 6), uno de los títulos más esperados de los últimos años, se estrenará este jueves 19 de noviembre de 2026, con una nueva aventura que llevará a los jugadores de regreso a Vice City, una de las ciudades más emblemáticas de la franquicia desarrollada por Rockstar Games.

En México, el videojuego estará disponible a partir de las 00:00 horas del jueves 19 de noviembre, tiempo del centro del país, para las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Sin embargo, quienes quieran comenzar a jugar durante la madrugada deberán tomar algunas precauciones, principalmente por el tamaño de la instalación, que puede alcanzar los 212 GB de almacenamiento.

Rockstar Games habilitó la descarga anticipada desde el pasado 10 de noviembre, por lo que los usuarios que reservaron una copia digital ya pueden preparar sus consolas antes del estreno. Para quienes todavía no lo han descargado, el tiempo de espera dependerá principalmente de la velocidad de su conexión a internet, aunque también pueden influir la saturación de los servidores y las condiciones de la red doméstica.

GTA VI llegará a México el 19 de noviembre de 2026 para PS5 y Xbox Series X|S / Especial

¿A qué hora se estrena GTA VI en México?

Grand Theft Auto VI se desbloqueará a las 00:00 horas del jueves 19 de noviembre de 2026, de acuerdo con el horario local de cada región. Esto significa que los jugadores de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey podrán comenzar a disfrutarlo desde la medianoche, siempre que tengan el videojuego instalado y listo para ejecutarse.

La desarrolladora estableció el mismo criterio de lanzamiento para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, aunque los usuarios que tengan cuentas registradas en otras regiones deberán revisar el contador disponible en sus respectivas tiendas digitales, ya que la hora de desbloqueo puede depender de la configuración regional de la cuenta.

Para evitar contratiempos, se recomienda comprobar que el videojuego esté completamente descargado, que la consola tenga suficiente almacenamiento y que las actualizaciones pendientes se hayan instalado antes de que llegue la hora del estreno.

Rockstar Games confirmó que la precarga puede requerir hasta 212 GB de almacenamiento / Especial

¿Ya se puede descargar GTA VI antes de su lanzamiento?

Sí. La precarga digital de GTA VI comenzó el 10 de noviembre de 2026, lo que permite a los jugadores descargar los archivos antes de que el videojuego esté disponible para jugar.

En PlayStation 5, quienes realizaron la reserva digital pueden encontrar el título en su biblioteca y comenzar la instalación. Para facilitar el proceso, es posible activar las descargas automáticas y mantener la consola encendida o en modo reposo, siempre que las opciones de conexión a internet estén habilitadas.

En Xbox Series X|S, el procedimiento es similar. Los usuarios pueden acceder a su biblioteca, localizar GTA VI y verificar que la descarga esté completa. La consola también permite instalar archivos y actualizaciones mientras permanece en modo de suspensión, dependiendo de su configuración.

La principal ventaja de la precarga es que los jugadores no tendrán que esperar a descargar todos los archivos durante la madrugada del lanzamiento. Una vez que el título se desbloquee, podrán iniciar su aventura en Vice City, aunque podrían existir actualizaciones adicionales.

La velocidad de internet determinará cuánto tiempo tardará en descargarse GTA VI / Especial

¿Cuánto tiempo tarda en descargarse GTA VI en México?

El tiempo necesario para descargar GTA VI dependerá principalmente de la velocidad real de la conexión a internet. Si se toma como referencia un archivo de 212 GB, la espera podría ir desde menos de media hora con una conexión de alta velocidad hasta casi dos días con un servicio de 10 Mbps.

Por ejemplo, un usuario con una conexión estable de 100 Mbps podría tardar aproximadamente 4 horas y 43 minutos, mientras que alguien con 50 Mbps necesitaría alrededor de 9 horas y 25 minutos. Con una conexión de 200 Mbps, el tiempo teórico se reduciría a cerca de 2 horas y 21 minutos.

Estos cálculos representan condiciones ideales, en las que la conexión mantiene una velocidad constante y toda su capacidad se utiliza para descargar el videojuego. En la práctica, el proceso puede tardar más.

Tiempo estimado para descargar GTA VI según tu velocidad de internet Velocidad de internet Tiempo aproximado 1,000 Mbps (1 Gbps) 28 minutos 500 Mbps 57 minutos 300 Mbps 1 hora y 34 minutos 200 Mbps 2 horas y 21 minutos 120 Mbps 3 horas y 56 minutos 100 Mbps 4 horas y 43 minutos 50 Mbps 9 horas y 25 minutos 20 Mbps 23 horas y 33 minutos 10 Mbps 47 horas y 7 minutos

¿Cuánto cuesta GTA VI en México?

Grand Theft Auto VI se comercializa en dos ediciones digitales principales: Standard Edition y Ultimate Edition, con diferencias tanto en el precio como en el contenido adicional. De acuerdo con los precios de referencia proporcionados para las tiendas digitales mexicanas, los costos son los siguientes:

Edición Precio de referencia GTA VI Standard Edition $1,499 MXN GTA VI Ultimate Edition $1,879 MXN

La diferencia entre ambas versiones es de 380 pesos. La edición estándar incluye el videojuego principal, mientras que la Ultimate Edition incorpora contenido adicional relacionado con la experiencia de Jason y Lucia.

¿En qué consolas se podrá jugar GTA VI?

Grand Theft Auto VI estará disponible para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, incluyendo los modelos compatibles de estas familias de consolas. Por el momento, Rockstar Games no ha anunciado una versión nativa para PlayStation 4, Xbox One o Nintendo Switch 2. Tampoco ha confirmado una fecha de lanzamiento para computadoras.

Esto significa que quienes tengan una consola de generaciones anteriores deberán comprobar las opciones oficiales de compatibilidad y disponibilidad antes de adquirir el título.