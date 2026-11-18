¿Cómo convertir tus fotos al estilo GTA 6? El truco con ChatGPT y Gemini que puedes hacer en minutos

La inteligencia artificial permite transformar fotografías en ilustraciones inspiradas en Vice City, con palmeras, luces de neón y escenarios tropicales, sin necesidad de utilizar programas de edición

Con el estreno de Grand Theft Auto VI (GTA 6) programado para este 19 de noviembre de 2026, los fanáticos del videojuego ya buscan nuevas formas de recrear su característica estética. Una de las opciones es utilizar ChatGPT o Gemini para convertir fotografías personales en ilustraciones inspiradas en Vice City, la famosa ciudad de la franquicia de Rockstar Games.

Lo mejor es que no necesitas conocimientos de Photoshop ni descargar programas especializados. Basta con subir una imagen y escribir algunas instrucciones para conseguir escenarios con palmeras, autos deportivos, luces de neón y atardeceres tropicales, similares a los ambientes que aparecen en los adelantos del videojuego.

¿Cómo hacer fotos al estilo GTA 6 con ChatGPT?

El procedimiento es sencillo. Primero debes ingresar a ChatGPT, abrir una conversación y adjuntar la fotografía que deseas transformar. Después, solicita a la inteligencia artificial que genere una versión ilustrada con una ambientación de videojuego de mundo abierto, especificando los colores, el paisaje y los elementos que quieres incluir.

Para evitar que la herramienta cambie demasiado tu apariencia, es recomendable indicar que conserve tus facciones, expresión y vestimenta original. También puedes pedir que únicamente modifique el fondo y agregue detalles como una avenida de Miami, edificios art déco o un automóvil deportivo.

Si quieres probarlo, puedes copiar este prompt para transformar tus fotos al estilo GTA 6: “Crea una versión ilustrada de esta fotografía con la estética de un videojuego de mundo abierto ambientado en una ciudad tropical. Conserva mi rostro y apariencia original, pero incorpora palmeras, luces de neón, autos deportivos y un atardecer de colores vibrantes. Dale un acabado cinematográfico y detallado”.

El estilo de GTA 6 destaca por sus palmeras, autos deportivos y luces de neón./ RS

Cómo transformar tus fotografías con Gemini y mejorar los resultados

Otra alternativa es Gemini, la inteligencia artificial de Google, que también permite crear y modificar imágenes. Para utilizarla, ingresa a su plataforma, selecciona la opción de imágenes o adjunta una fotografía y describe el resultado que buscas. Puedes utilizar instrucciones similares a las de ChatGPT para conseguir una ilustración personalizada.

Si la primera imagen no queda como esperabas, ambas herramientas permiten solicitar modificaciones. Por ejemplo, puedes pedir que el cielo tenga tonos más intensos, que aparezcan más palmeras o que se eliminen objetos del fondo, sin tener que comenzar todo el proceso desde cero.

También es posible modificar únicamente una parte de la fotografía, aunque los resultados pueden variar dependiendo de la calidad de la imagen original y las instrucciones utilizadas. Mientras más específica sea la descripción, mayores serán las posibilidades de obtener una composición cercana a lo que imaginaste.