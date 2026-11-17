¡Suspenden tareas por GTA VI! Profesor aplaza examen y libera a sus alumnos durante el lanzamiento del videojuego

Un profesor sorprendió a sus alumnos al suspender las tareas durante el lanzamiento de GTA VI./Especial

Juan Miguel López sorprendió a sus estudiantes al anunciar que no dejará trabajos ni entregas durante la semana de estreno de Grand Theft Auto VI, incluso cambió la fecha de un examen para que puedan disfrutar del esperado videojuego

La llegada de GTA VI ya comienza a generar expectativa entre los fanáticos de los videojuegos, pero también entre estudiantes que esperan poder disfrutar de su lanzamiento sin preocuparse por las actividades escolares. Un profesor decidió adelantarse a esa preocupación y sorprendió a sus alumnos con una noticia que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

Se trata de Juan Miguel López, quien compartió un mensaje dirigido a sus estudiantes en el que anunció que no dejaría tareas, trabajos ni entregas de su materia durante la semana de lanzamiento del nuevo título de Rockstar Games. Su decisión fue recibida como un gesto de comprensión hacia quienes llevan años esperando esta entrega.

Profesor decidió cancelar las tareas durante el estreno de GTA VI

En su mensaje, Juan Miguel López recordó que cuando se lanzó GTA V en 2013, él tenía aproximadamente la misma edad que sus alumnos y vivió la emoción de regresar a casa para jugar el título, además de compartir la expectativa con sus amigos.

A partir de esa experiencia, explicó que podía imaginar lo importante que sería para sus estudiantes la llegada de la sexta entrega de Grand Theft Auto. Por ello, decidió que durante esos días no tendrían que preocuparse por pendientes académicos de su materia.

El docente también explicó que su intención era permitirles disfrutar de uno de los lanzamientos más esperados de la industria de los videojuegos, sin que las responsabilidades escolares se convirtieran en un obstáculo.

Juan Miguel López recordó la emoción que sintió cuando salió GTA V en 2013./Especial

Aplaza examen para que sus alumnos disfruten GTA VI

La sorpresa no terminó con la suspensión de tareas. Juan Miguel López también anunció que el examen programado para el día 23 sería cambiado al 30, con el objetivo de que sus estudiantes tuvieran más tiempo libre y pudieran organizarse durante la semana de lanzamiento.

La decisión provocó reacciones positivas entre los usuarios de redes sociales, donde el mensaje fue compartido como un ejemplo de empatía entre profesores y alumnos. Para muchos jugadores, tener unos días sin entregas académicas durante el estreno de GTA VI sería prácticamente un regalo.