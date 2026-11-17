Protección Civil advirtió sobre temperaturas de hasta 4 grados durante la madrugada de este martes 17 de noviembre, conoce qué zonas serán las más afectadas y cuáles son las recomendaciones

Las bajas temperaturas volverán a sentirse en la Ciudad de México. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla por frío para seis alcaldías, donde se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius durante las primeras horas de este martes 17 de noviembre de 2026.

De acuerdo con el aviso de las autoridades capitalinas, el descenso térmico se presentará entre las 00:00 y las 07:00 horas, por lo que se pidió a la población tomar precauciones, especialmente durante la madrugada y al salir de casa por la mañana.

CDMX tendrán temperaturas de hasta 4 grados

La Alerta Amarilla contempla seis demarcaciones de la capital, principalmente en zonas donde se esperan condiciones más frías durante la madrugada. Estas son las alcaldías que deberán tomar precauciones: Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

En estas zonas se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, por lo que las autoridades recomendaron mantenerse atentos a los avisos oficiales y evitar la exposición prolongada al frío.

Protección Civil activó la Alerta Amarilla por bajas temperaturas en CDMX./@pixabay

¿Cómo protegerse del frío durante la Alerta Amarilla en CDMX?

Ante el pronóstico de bajas temperaturas, Protección Civil recomendó utilizar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana, así como aplicar crema para proteger e hidratar la piel. También pidió evitar los cambios bruscos de temperatura y mantenerse hidratados.