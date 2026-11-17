El influencer habría aparecido durante una transmisión del creador de contenido BryanPaik07 en TikTok y Kick, su presunta conexión volvió a generar cuestionamientos sobre sus condiciones de reclusión

Rodolfo ‘Fofo’ Márquez volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales luego de que se difundiera una supuesta aparición suya durante una partida de Fortnite. De acuerdo con el periodista Antonio Nieto, el influencer participó en una transmisión en vivo del streamer BryanPaik07, pese a que actualmente cumple una condena en prisión.

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La publicación, compartida el 16 de noviembre de 2026, incluye una captura de la partida y una imagen del creador de contenido con uniforme penitenciario. Según el periodista, durante la transmisión se habría escuchado la frase: “Voy a hablar, a ver si se dan cuenta que es el Fofo”, lo que despertó la curiosidad de los usuarios.

¿Cómo apareció Fofo Márquez jugando Fortnite desde prisión?

De acuerdo con la publicación de Antonio Nieto, el influencer habría logrado incorporarse a una partida de Fortnite durante el stream de BryanPaik07, que transmite contenido en plataformas como TikTok y Kick.

El momento llamó la atención porque Márquez permanece privado de la libertad y, según lo difundido por el periodista, habría podido comunicarse con otros jugadores durante la transmisión. Sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer cómo habría conseguido conectarse ni qué dispositivo utilizó.

BryanPaik07 habría coincidido con Fofo Márquez durante una partida en línea./Especial

¿Cuántos años de prisión recibió Fofo Márquez?

La aparición ocurre mientras Rodolfo Márquez cumple una sentencia de 17 años y seis meses de prisión por el delito de feminicidio en grado de tentativa, después de la agresión contra una mujer en un estacionamiento de Naucalpan, Estado de México, en febrero de 2024.