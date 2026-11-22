El mexicano dijo sentirse feliz por haber conseguido el liderato general de la liga húngara

​Efraín Juárez dijo sentirse feliz por haber conseguido el liderato general de la liga húngara. "Me lo propuse cuando vine. No fue fácil dejar todo lo que se había hecho para poner el nombre de México en alto. No es sencillo que te abran la puerta y tu propio club crea en tu trabajo, porque son culturas que no nos conocen en ningún aspecto; que un joven mexicano sea líder me hace sentir orgulloso".

​El Győri ETO consiguió una victoria contundente de 3-1 como visitante frente al Ferencváros, un rival directo en la pelea por el título. Con este resultado rompió una racha de tres encuentros sin ganar y se coloca momentáneamente como líder general.

​El conjunto del mexicano ocupa el primer lugar con 26 puntos, producto de 7 victorias, 5 empates y apenas 2 derrotas, superando por tres unidades a su perseguidor más cercano, el Ferencváros (23 puntos, con un partido pendiente).

Efraín Juárez, entrenador mexicano | IMAGO7

¿Qué dijo Efraín Juárez?

​Vía telefónica, 'Efrastóteles' aseguró que derrotar al Ferencváros —un equipo que tiene un presupuesto 10 veces mayor que el de todos los clubes, incluyéndonos a nosotros— representaba un gran reto. "Son líderes en la Europa League, no han perdido, ganaron de visita contra el Celtic hace una semana y en San Siro le ganaron al Milan. Nadie daba un peso por nosotros, nadie creía que íbamos a ganar de visita y hacer un partido excepcional con esa entrega característica de mis equipos: meter, luchar y dar todo. Lo hicieron los muchachos, que han creído. No ha sido fácil y eso me deja satisfecho".

​Bajo el mando del estratega mexicano —quien llegó al banquillo húngaro en junio de 2026 tras su paso por Pumas—, el club presume ser la mejor ofensiva del torneo con 25 goles anotados y la tercera mejor defensiva con 16 tantos recibidos.

​Juárez entiende que no es una liga top, pero destaca que ser líderes es importante en Europa y apela a que los resultados avalan su gestión: "Esto reafirma el trabajo que se hace día a día, la esencia, la metodología. No hay que olvidar que en Colombia pasó lo mismo: en Atlético Nacional logramos un bicampeonato y al equipo ahora le ha costado encontrar esas circunstancias después de dos años y medio; las cosas han sido complicadas desde mi salida. Estoy feliz; es mi tercer proyecto y en los primeros dos salí bicampeón en una liga importante, y en México tuvimos registros de mejor defensiva y ofensiva. Para los que no creían y decían que era cuestión de suerte, ahora que estamos líderes y vencimos al equipo más importante de Europa del Este, es una reafirmación de que lo que hago funciona y tengo que continuarlo día con día".

Efraín Juárez y Gyori Eto | MEXSPORT

Elogio de Efraín Juárez a sus auxiliares