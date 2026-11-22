Cassano explota contra Ronaldinho por su regreso al futbol: “Fue una payasada”

Ronaldinho siendo presentado oficialmente con el Ravenna de la Serie C italiana | AP

El exjugador italiano criticó duramente la reaparición del brasileño a los 46 años y aseguró que no habría aceptado jugar en esas condiciones ni por 20 millones

El regreso de Ronaldinho a las canchas, once años después de su último partido oficial, generó una gran expectación en Italia, pero también despertó críticas. Antonio Cassano, exfutbolista del Real Madrid y Milan, arremetió contra el brasileño por su participación en el derbi entre Ravenna y Forlì, donde disputó los primeros 45 minutos.

¿Qué dijo Cassano?

El exdelantero no ocultó su molestia por las condiciones físicas que mostró el campeón del mundo en 2002 y calificó su aparición como “una payasada, una bufonada”, durante su intervención en el programa italiano 'Viva El Futbol'.

Pese a sus declaraciones, Cassano dejó claro que reconoce la dimensión futbolística de Ronaldinho, a quien colocó entre los cinco mejores jugadores de todos los tiempos, junto a Lionel Messi, Diego Armando Maradona, Ronaldo Nazário y Pelé.

Ronaldinho tras el gol de Ravenna l AP

Sin embargo, esa admiración no impidió que cuestionara su regreso al futbol profesional a los 46 años. Para el italiano, un futbolista con la trayectoria y el legado del brasileño no debería exponerse de esa manera, por lo que consideró que su aparición en la Serie C italiana fue una imagen poco favorable para su carrera.

Además, el exjugador del Real Madrid, Roma, Inter y Milan puso en duda las razones que llevaron a Ronaldinho a aceptar la invitación. El brasileño, quien es accionista minoritario del Ravenna, mantiene una estrecha amistad con Ignazio Cipriani, presidente del club.

¿Necesita dinero?”, cuestionó Cassano, quien también aseguró que nunca habría aceptado una propuesta similar, sin importar la cantidad que le ofrecieran.

Ni siquiera por 20 millones de euros”, sentenció el italiano, quien insistió en que sus palabras no representaban una falta de respeto hacia la carrera del exjugador del Barcelona, sino que precisamente su admiración hacía más difícil verlo en esas condiciones.

Ronaldinho en su primer partido con Ravenna l AP

¿Cómo fue la participación de Ronaldinho?

Ronaldinho participó en la primera mitad del encuentro ante el Forlì, correspondiente a la Serie C italiana, en un partido que terminó con victoria de 2-0 para el Ravenna. El brasileño incluso intervino en la jugada que terminó en el primer gol de su equipo.

Su salida al descanso estuvo acompañada por una ovación de los aficionados, quienes celebraron la oportunidad de volver a verlo sobre el terreno de juego.

La postura de Antonio Cassano contrastó con la del entrenador del Ravenna, Andrea Mandorlini, quien se mostró satisfecho con la presencia del brasileño y aseguró que tendrá las puertas abiertas para volver a jugar cuando quiera.