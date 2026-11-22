El extremo francés sufrió una grave lesión en la rodilla derecha durante el partido ante el Niza y tendrá que pasar por el quirófano antes de que termine noviembre

Se confirmaron los peores pronósticos para Désiré Doué. El Paris Saint-Germain hizo oficial que el joven atacante francés sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, lesión que lo dejará fuera de las canchas por el resto de la temporada 2026-27. El futbolista tuvo que abandonar el terreno de juego durante el compromiso del sábado frente al Niza y, después de los estudios médicos correspondientes, el club parisino confirmó la gravedad del problema.

A través de un comunicado médico, el conjunto dirigido por Luis Enrique informó que Doué será intervenido quirúrgicamente antes de que finalice noviembre. La noticia representa un duro contratiempo para el PSG, que pierde a uno de sus elementos ofensivos más importantes en un momento clave de la campaña. Además, la recuperación del extremo francés le impedirá volver a competir durante los próximos meses, por lo que el cuerpo técnico tendrá que buscar alternativas para cubrir su ausencia.

PSG pierde a otra de sus figuras por rotura de ligamento cruzado

La lesión de Doué también representa un nuevo golpe para el ataque parisino, pues hace apenas un mes el equipo sufrió una situación similar con Khvicha Kvaratskhelia. El futbolista georgiano también padeció una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el encuentro frente al Barcelona, disputado en el Parque de los Príncipes.

Luis Enrique pierde a dos futbolistas importantes de su ofensiva por una de las lesiones más complicadas para un deportista profesional. Aunque el tiempo de recuperación dependerá de la evolución de cada jugador y de su rehabilitación, el PSG tendrá que afrontar el resto de la temporada sin dos de sus principales alternativas en ataque.

Désiré Doué en festejo tras su gol ante el Barcelona | AP

¿Cómo fue la lesión de Désiré Doué?

El extremo francés encendió las alarmas durante el partido de Ligue 1 ante el Niza, cuando sufrió la lesión en su rodilla derecha. Las imágenes del momento mostraron el dolor del futbolista, quien no pudo continuar en el terreno de juego.