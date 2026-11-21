¡Impactante! Así fue el momento en el que Désiré Doué se 'rompió'; ¿adiós a su temporada?

La lesión ocurrió apenas unos instantes después de que Doué marcara el gol que puso al PSG en ventaja de 2-1 sobre el Niza

El Paris Saint-Germain encendió las alarmas por la lesión de Désiré Doué, quien tuvo que abandonar el partido frente al Niza después de sufrir un problema en la rodilla derecha. El atacante francés protagonizó una escena preocupante en el Allianz Riviera, donde recibió atención médica antes de ser retirado del terreno de juego en camilla.

Podría interesarte Futbol Bayern Munich desata polémica por el contrato de Jamal Musiala; directiva aclara su postura tras críticas

La lesión ocurrió apenas unos instantes después de que Doué marcara el gol que puso al PSG en ventaja de 2-1 sobre el Niza. El futbolista intentó realizar una jugada individual, pero apoyó incorrectamente la pierna derecha y cayó al césped sin que existiera contacto con un adversario.

Désiré Doué, jugador del Paris Saint-Germain, con dolor tras lesión | AP

¿Cómo fue la lesión de Désiré Doué durante el PSG vs Niza?

El incidente se produjo durante los últimos minutos del primer tiempo, cuando Désiré Doué intentó superar a un rival y su rodilla derecha cedió al momento de apoyar el pie. La acción ocurrió sin contacto con Diop, por lo que la preocupación se centró en el movimiento realizado por el atacante francés.

Tras caer al terreno de juego, el delantero comenzó a gritar de dolor, lo que provocó la inmediata intervención del cuerpo médico del PSG. Doué permaneció varios minutos sobre el césped mientras recibía atención, antes de que los servicios médicos determinaran que no podía continuar en el encuentro.

El futbolista fue retirado en camilla y con las manos cubriéndose el rostro, mientras sus compañeros observaban la situación. La lesión obligó al cuerpo técnico del Paris Saint-Germain a realizar una modificación antes del descanso, con el ingreso de Ferran para ocupar el lugar del atacante francés.

¿Qué lesión sufrió Désiré Doué y cuánto tiempo estará fuera?

Hasta el momento de la información proporcionada, el Paris Saint-Germain no había publicado un parte médico oficial sobre la gravedad de la lesión de Désiré Doué. Por esta razón, todavía no era posible determinar el alcance del problema en la rodilla derecha ni establecer un periodo estimado de recuperación.

La preocupación dentro del conjunto parisino también está relacionada con los antecedentes recientes de lesiones en su plantilla. Khvicha Kvaratskhelia sufrió semanas atrás una rotura del ligamento cruzado, según la información inicial, situación que representó otra baja importante para el equipo durante la temporada.