Karl-Heinz Rummenigge cuestionó el elevado salario del futbolista alemán debido a sus problemas de salud

El Bayern Munich quedó envuelto en una controversia por el futuro de Jamal Musiala, luego de que varios integrantes de su directiva expresaran públicamente sus dudas sobre la recuperación del futbolista alemán. El mediapunta de 23 años padece una disfunción neurológica que ha afectado su continuidad deportiva, situación que abrió un debate sobre las condiciones económicas de su contrato.

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Las declaraciones de Uli Hoeneß, Jan-Christian Dreesen y Karl-Heinz Rummenigge provocaron cuestionamientos sobre el respaldo institucional al jugador. Rummenigge, integrante del Consejo de Supervisión del club, reconoció ante Sky que existe incertidumbre sobre la posibilidad de que Musiala recupere su mejor nivel, por lo que planteó la necesidad de evaluar las consecuencias financieras de su situación.

Jamal Musiala no ha jugado desde el 18 de septiembre | AP

¿Qué dijo Rummenigge sobre el contrato de Jamal Musiala?

Karl-Heinz Rummenigge respaldó las preocupaciones expresadas por otros dirigentes del Bayern Munich y señaló que las condiciones salariales de Musiala podrían convertirse en un problema si el futbolista no consigue recuperar su rendimiento anterior. El exdelantero también reconoció que todavía no se habían celebrado conversaciones formales con el jugador y sus representantes para modificar el acuerdo.

El dirigente explicó que las cantidades contempladas en el contrato podrían resultar difíciles de sostener si el mediapunta no vuelve a su mejor versión. Asimismo, consideró poco probable que otro equipo busque ficharlo bajo las actuales circunstancias, aunque dejó claro que el Bayern deberá esperar para conocer su evolución antes de tomar cualquier determinación.

La polémica también alcanzó a Uli Hoeneß, presidente de honor del Bayern Munich, quien previamente había planteado el dilema económico que representa mantener el salario de un futbolista cuyo rendimiento futuro es incierto. Musiala renovó su contrato en febrero de 2025 hasta junio de 2030, con una remuneración que, de acuerdo con reportes de medios alemanes, supera los 25 millones de euros anuales.

Jamal Musiala explica sus desmayos | AP

Bayern Munich respalda a Musiala y descarta discutir su contrato

Ante las críticas generadas por las declaraciones, Herbert Hainer, presidente del bávaro, aseguró que Jamal Musiala recibirá todo el apoyo necesario durante su recuperación. Durante la Asamblea General del club, celebrada este sábado 21 de noviembre, el dirigente sostuvo que la institución contempla las dificultades de salud de sus futbolistas y que el objetivo es ayudar al alemán a recuperar su mejor versión.

Por su parte, Jan-Christian Dreesen aclaró que el contrato de Musiala hasta 2030 permanece vigente y que no existe una discusión formal sobre sus condiciones. El director general también rechazó que las declaraciones anteriores tuvieran como objetivo presionar al futbolista y reiteró que el Bayern le concederá el tiempo necesario para recuperarse, antes de evaluar su situación deportiva a comienzos del próximo año.