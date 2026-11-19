El entrenador belga compareció en una rueda de prensa su sentir tras el desplome que sufrió hace unas semanas

Vincent Kompany está listo para regresar al banquillo del Bayern Munich después de permanecer alejado de sus funciones durante casi un mes debido a un problema de salud. El entrenador belga reapareció ante los medios de comunicación y habló sobre la meningitis que lo llevó al hospital, además de reconocer que ignoró las señales de alerta de su cuerpo.

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El técnico sufrió un desvanecimiento el pasado 23 de octubre mientras observaba un entrenamiento del equipo filial del conjunto bávaro. Tras lo ocurrido, Kompany fue trasladado a un hospital, donde permaneció internado durante seis días y los médicos detectaron una irritación meníngea que lo obligó a suspender temporalmente sus actividades.

Después de varias semanas de recuperación, el estratega volvió a las instalaciones del Gigante de Baviera durante la reciente Fecha FIFA para comenzar a preparar los próximos compromisos del equipo. Su regreso oficial al banquillo está previsto para este viernes, cuando los bávaros enfrenten al Colonia en un nuevo compromiso de la Bundesliga.

Vincent Kompany, entrenador del Bayern Munich, en entrevista | AP

Vincent Kompany reconoce que ignoró las señales de su cuerpo

Durante la conferencia de prensa previa al encuentro, Kompany explicó que los problemas de salud comenzaron antes de su desvanecimiento y admitió que cometió un error al continuar trabajando cuando necesitaba descansar. El entrenador reconoció que ya presentaba molestias antes del enfrentamiento contra el Arsenal.

"Estaba enfermo y no le presté la debida atención a las señales que me enviaba el cuerpo. Seguí adelante cuando lo que requería era descansar, y cuando quise darme cuenta ya era tarde. Todo lo que vino después fue fruto de aquello", declaró el entrenador belga.

A pesar del complicado episodio que atravesó, Kompany aseguró que su recuperación ha evolucionado favorablemente y que actualmente se encuentra en condiciones de retomar sus responsabilidades. "Ha sido un proceso largo de recuperación, pero ahora me encuentro bien", señaló.

Vincent Kompany, entrenador del Bayern Munich, en partido | AP

Kompany agradece el apoyo del Bayern Munich durante su recuperación

El estratega también dedicó unas palabras a la directiva, su cuerpo técnico y los aficionados del Bayern Munich por las muestras de apoyo que recibió durante su ausencia. Asimismo, reconoció el trabajo de sus colaboradores, quienes se encargaron de mantener las actividades deportivas del equipo mientras permanecía en recuperación.

Finalmente, Kompany apareció ante los medios con un vendaje en el hombro debido a una intervención quirúrgica ajena a su problema meníngeo. Ahora, el entrenador se prepara para volver a dirigir al Bayern Múnich frente al Colonia, en lo que representará su primer partido desde el episodio de salud que lo mantuvo alejado de los banquillos.